Ikea sliter med varemangel: – Rammer varehandelen bredt

Containerskipene sliter med å møte etterspørselen etter varer. Ikea planlegger for at problemene kan vare til august neste år.

Der det har vært stengte fysiske butikker har Ikea hatt klikk-og-hent løsning. Her er varer klargjort for henting i Düsseldorf i Tyskland i januar i år. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Problemene begynte da pandemien startet, men det er først nå det har blitt mer synlig. Vi trodde det skulle bli bedre, men det har ikke skjedd ennå, sier Eja Tuominen, kommersiell sjef i Ikea Norge.

Den svenske møbelgiganten er rammet av det samme som resten av varehandelen. Fraktkapasiteten med containerskip er sprengt. Spesielt mellom Asia og Vesten. Ikea planlegger for at problemene kan vare frem til august neste år.

– Ingen vet hvor lang tid det tar før det blir bedre. Om det plutselig endrer seg før august, er vi klar for det også, sier Tuominen.

Hun forteller at de mangler omtrent halvparten av transportkapasiteten de trenger.

– Vi har gjennomgått sortimentet vårt, og prioritert det våre kunder trenger mest, og hva vi eventuelt kan vente litt med å få inn, sier Ikea-sjefen.

Les også Salgsbrems for sportskjedene: Omsatte for 3,6 milliarder

Ikea har gjennomgått sortimentet sitt, og hvert landskontor må velge hvilke varer som er viktigst for kundene sine. Vis mer

– Treffer bredt

Kapasitetsutfordringene rammer også varer som blir produsert i Europa, da mange av dem er avhengig av råvarer eller komponenter som blir fraktet med skip.

– Dette treffer varehandelen bredt, og det kan påvirke kampanjedagene i november og julehandelen, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør i Hovesorganisasjonen Virke.

Prisen på frakt av containere sjøveien har blitt mangedoblet under pandemien. Det har skjedd i kjølvannet av den økte vareetterspørselen, begrenset fraktkapasitet og flaskehalser i havnene.

Det kan bety dyrere varer for forbrukerne, om ikke butikkene selv kan betale mer.

– Historisk sett har det vist seg vanskelig for varehandelen å fullt ut sende økte kostnader og innkjøpspriser videre til forbruker. Konkurransen er global og beinhard. Jeg tror likevel vi vil se noe av kostnadene gå over på forbrukerne nå, og at den forventede prisveksten fra SSB kan vise seg å være noe lav, sier Andersen.

Les også Containerrederiene på vei mot historisk overskudd på 700 mrd.

Virke-direktør Harald Jachwitz Andersen Vis mer

Ventende skip

Norges Rederiforbund-direktør Harald Solberg forteller at situasjonen for containerfrakten til havs i stor grad er coronarelatert.

– Det er veksten i varekonsum, feilplasserte containere og forsinkelser på grunn av coronarestriksjoner i havnene. Du kan se at det i noen havner ligger containerskip som venter på å bli losset og lastet, sier Solberg.

Han synes det er vanskelig å si hvor lenge markedet vil være preget av forsinkelser og begrenset kapasitet.

– Vi ser at bestillingen av nye skip tar seg kraftig opp, men det har en leveringstid. Vi må være forberedt på at dette vil vare en god del måneder til, sier Solberg.

Rederiforbund-lederen mener situasjonen i varehandelen tydelig viser arbeidsfordelingen i verdensøkonomien, og hvor avhengige vi er av frakt med skip.

– Vi er avhengig av at skipsfarten fungerer. Hverken vi eller myndighetene var godt nok forberedt på hvordan vi skulle håndtere stengte grenser og en pandemi, sier Solberg.