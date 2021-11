Mybank-styreleder går av etter Aylar Lie-lån

Styret i Mybank kalte torsdag inn til generalforsamling. Styreleder Espen Aubert opplyser til E24 at han trekker seg. Det skjer etter at det ble kjent at han ga et privat lån til Aylar Lie uten at hele Mybanks styre ble informert. Finanstilsynet undersøker saken.

VIL KASTE: Styret i Mybank har innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å kaste styreleder Espen Aubert, som ga et privat lån til Aylar Lie. Vis mer

Det kommer frem i en innkalling fra styret i MyBank. Generalforsamlingen finner sted fredag 19. november neste uke.

I innkallingen fremgår det at styret vil bytte ut dagens styreleder Espen Aubert. Styret foreslår at Linn Hoel Ringvoll blir ny styreleder.

– Jeg skulle selvsagt vært denne saken foruten, og det er mitt valg å tre til side, skriver Aubert i en e-post til E24.

– Jeg har vært midlertidig styreleder siden sommeren, hvor det har vært velkjent at planen var å finne nye styremedlemmer før jul. Som aksjonær er vi fornøyd med å ha fått på plass Madiha Ghazanfar og Trond Bentestuen med deres sterke bakgrunn og bankerfaring, skriver han videre.

– Merket oss saken

Leder av valgkomiteen i Mybank, Eirik Bergh, påpeker at Mybank har jobbet med et forslag til nytt styre over en periode.

Han viser til at deler av styret kom inn i midlertidige posisjoner i sommer i forbindelse med at tidligere styreleder, Håkon Reistad Fure, overtok som administrerende i direktør.

– Vi har selvsagt merket oss saken der nåværende styreleder har fått oppmerksomhet rundt et lån fra eget selskap, men valgkomiteen har jobbet med forslaget til det nye styret i Mybank over en periode. Det var styreleders eget ønske å tre av nå, sier Bergh til E24 og fortsetter;

– Valgkomiteen vil takke Espen Aubert for hans viktige bidrag som styremedlem og styreleder i en periode hvor banken har vært igjennom en særdeles vellykket restrukturering.

Advokat ut

Også advokat Thomas Eggen Monsen i Ro Sommernes er foreslått byttet ut. Han ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke Ringvoll.

Samtidig som Mybank kaller inn til generalforsamling opplyser Finanstilsynet at de undersøker den aktuelle saken. Tilsynet har «utover det ingen kommentarer på det nåværende tidspunkt».

E24 skrev onsdag om hvordan styret i Mybank godkjente et «unormalt stort» lån til Aylar Lie. Deretter delfinansierte bankens styreleder eiendomskjøpet hennes på Tjuvholmen med et privat lån. Dette skjedde imidlertid uten at banken ble informert først.

Privat finansiering

Banken Mybank tilbyr omstartslån til personer med økonomiske problemer. Det var denne som ga Aylar Lie finansiering til å kjøpe en leilighet til 34 millioner kroner på Tjuvholmen i Oslo i år.

For å sikre luksusleiligheten fikk Lie senere finansiering privat av investor Espen Aubert, som er styreleder og aksjonær i Mybank.

Styrelederens finansiering var ukjent for ledelsen i Mybank, frem til DN omtalte Lies kjøp av leiligheten den 20. oktober i år.

Det bekreftet administrerende direktør Håkon Reistad Fure i Mybank overfor E24 onsdag.

– Dette er en spesiell sak, sa Fure til E24 da.

– Hele styret burde fått informasjon

Den private finansieringen, som Aubert har opplyst til E24 at ble gitt etter at bankens lån til Lie ble godkjent, var heller ikke kjent for hele styret i banken.

– Ett annet styremedlem var kjent med det private lånet, både pant og utbetaling. Sett i etterpåklokskapens lys, så burde hele styret fått informasjonen før pantet ble etablert, skrev Aubert til E24 i en e-post onsdag.

Auberts private lån til Lie ble gitt gjennom hans eiendomsselskap Daimyo Eiendom. Selskapet er oppført med et pant på 15 millioner kroner i leiligheten.

Leiligheten er nå solgt igjen med solid gevinst for Lie, ifølge E24s opplysninger. Lie er i dag pokerspiller og har tidligere jobbet som glamourmodell og vært reality-TV-deltager.

Espen Aubert Investor innen fornybar energi, miljøteknologi, fiskeoppdrett og eiendom.

Ble enstemmig valgt til styreleder i Mybank i juni 2021 etter å ha vært styremedlem.

Storaksjonær i Mybank gjennom investeringsselskapet Daimyo AS, som eier 14,2 prosent av banken . Espen Aubert eier 65,5 prosent av Daimyo, mens faren Karsten Aubert eier 24,5 prosent, ifølge Proff.no.

Har ifølge Kapital en formue på 1,65 milliarder kroner. Vis mer

Kjenner hverandre privat

Aubert og Lie kjenner hverandre privat. Bilder i sosiale medier viser at Lie deltok i Auberts bryllup ved Comosjøen i Italia i 2017.

– Det er ingen hemmelighet at hun er en venninne av min kone, skriver Aubert til E24.

Aubert mener uansett han var habil da Mybank-styret godkjente lånet.

– Jeg skjønner at spørsmålene om habilitet kan stilles, men jeg var habil i min rolle i kredittprosessen. Situasjonen med den private mellomfinansieringen dukket derimot opp senere, da hennes egenkapital ble forsinket utbetalt til leilighetsoppgjøret, skrev Aubert til E24 tidligere denne uken.

Ifølge Aubert bedret lånet posisjonen til banken. Samtidig unngikk Lie et potensielt dekningssalg, skrev han.

– Det var god sikkerhet for lånet og alle kommer styrket ut. Et interessesammenfall, skrev Aubert til E24.

Lie ønsket ikke å kommentere kjøpet av leiligheten da E24 kontaktet henne tidligere denne uken, utover av hun kjøpte leiligheten «kun som en god investering».

Ringvoll er i dag styremedlem i banken.

I tillegg blir Trond Bentestuen og Madiha Ghazanfar foreslått som nye styremedlemmer. Bentestuen har tidligere vært Rema-sjef i Norge og konserndirektør i DNB, mens Ghazanfar er IT-sjef i Mybank.

Valgkomiteled Eirik Bergh er fornøyd med å ha fått på plass to kvalifiserte kandidater.

- Vi opplever at vi har fått sterke kandidater. Spesielt positivt synes valgkomiteen det er at Trond Bentestuen med lang fartstid i ledende posisjoner i DNB har sagt seg villig til å bli styremedlem i Mybank, sier Bergh til E24.

Slik blir det nye styret hvis aksjonærene stemmer ja til forslaget:

Styreleder Linn Hoel Ringvoll

Nestleder Jesper Mårtensson

Styremedlem Lise Tangen Hansen

Styremedlem Trond Bentestuen

Styremedlem Madiha Ghazanfar

Mybank Digital bank som tilbyr personer med betalingsanmerkninger, inkassosaker eller andre økonomiske problemer å refinansiere dyr gjeld med sikkerhet i bolig.

Banken fikk konsesjon i juli 2016, og startet virksomhet i første kvartal 2017. Fokuset har siden slutten av 2018 skiftet fra forbrukslån til omstartslån.

Mybank hadde per utgangen av andre kvartal en utlånsportefølje på over 1,4 milliarder kroner.

Mybank-aksjene handles i «gråmarkedet» på Euronext NOTC, en markedsplass for unoterte aksjer underlagt Oslo Børs.

Største aksjonærer er en forvalterkonto (nominee) i SEB med 17,7 prosent, Daimyo AS (Aubert) med 14,2 prosent, Company One (Håkon Reistad Fure) med 9,7 prosent, en forvalterkonto (nominee) i Danske Bank med 7,5 prosent og Nordic Delta (Eirik Bergh) med 7,4 prosent. Vis mer