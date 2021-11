Virke-undersøkelse: Tre av fire butikker har dårligere varetilgang før julehandelen

Handelen i november og desember er svært viktig for varehandelen. De fleste butikkene som merker fraktkrisen sier den vil føre til omsetningstap.

Helt siden coronapandemien traff verdens havner og fabrikker har det vært problemer med frakten av varer til havs i verden. Virke har spurt sine medlemmer om hvordan varetilgangen for julesesongen er, og tre av fire svarer at den er dårligere enn normalt.

55 prosent svarer at det er dårligere enn normalt, og 17 prosent at det er mye dårligere enn normalt. Av disse svarer igjen tre av fire at denne varemangelen vil føre til omsetningstap.

– Det er en underlig situasjon, som er mest knyttet til faghandel. Det er for eksempel mangel på sykkeldeler, forklarer Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

Containertrøbbel

Fraktkrisen har ført til at Forsvaret mangler sko, butikker er tomme for varer og prisen på frakt av containere sjøveien har blitt mangedoblet. Det kan bety dyrere varer for forbrukerne, om ikke butikkene selv kan betale mer for frakten selv.

– Noe skyldes at hele logistikksystemet er forstyrret, og noe at pandemien har rammet deler av vareproduksjonen. Det er containere på feil sted og varer som ikke kommer når de skal, sier Virke-direktøren.

I oktober snakket E24 med flere av de store butikkjedene, som fortalte at de hadde jobbet med å fylle lagrene til jul i lang tid. Elkjøp fortalte at de har jobbet gjennom hele året for å forberede julehandelen, og Jernia siden i fjor høst.

Prognosene fra Virke tyder ikke på at nordmenn strammer inn pengebruken etter renteheving og høye strømregninger.

Åpent samfunn

Virke anslår at nordmenn vil bruke 12.070 kroner hver på årets julefeiring, noe som totalt betyr at vi vil legge igjen 122 milliarder kroner i norske butikker og nettbutikker. Det er som hele 12 prosent mer enn i 2019. Coronaåret 2020 var et år med et unormalt høyt forbruk, og det forventede juleforbruket i år ligger rundt 3 prosent under i fjor.

Til sammenligning er NHOs anslag at nordmenn vil bruke 118 milliarder kroner i julehandelen i år.

Virke-sjefen tror at årsaken til at nordmenn vil bruke så mye på julehandelen blant annet er at vi har spart mer, og hatt mindre å bruke pengene på da samfunnet var stengt under pandemien.

– I fjor var det ingen grensehandel, vi reiste ikke og det var begrensede muligheter til å spise ute. Nå har det blitt mer åpent, men det er fremdeles en oppgang på 12 prosent sammenlignet med 2019, sier Horneland Kristensen.

Veksten i netthandelen er noe som vokser videre, selv om samfunnet åpner opp, ifølge julehandelsrapporten. De anslår at netthandelen vil øke med 1 prosent fra i fjor, noe som er en økning på hele 50 prosent sammenlignet med 2019. Det er spesielt norske nettbutikker som har hatt salgsvekst.

– Handel på nett har fått en voldsom fart i pandemien. Her er det varige endringer, sier Horneland Kristensen.