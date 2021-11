Cruiseskipene letter anker igjen. Nå er dette verdens største.

Verdens cruiseskip er i ferd med å forlate opplagsbøyene. Samtidig får flåten flere nye skip. Mange av de eldste – og miljøverstingene – har havnet på skraphaugen under koronaen.

Dette er ett av de aller nyeste skipene i cruiseflåten: Wonder of the Seas er 362 meter lang og 64 meter bred. Det kan ta imot nesten 7000 passasjerer og kan kalle seg verdens største. Vis mer

Få næringer har tapt mer på koronapandemien enn cruisebransjen. I lange perioder har nærmest samtlige av verdens cruiseskip ligget i opplag. Flere av de store amerikanske og europeiske rederiene har hver for seg tapt over 100 milliarder kroner det siste halvannet året.

Neste år er de avhengige av å seile for å unngå konkurs.

– Men nå er bransjens mørkeste periode over. Vi kan se fremover mot lysere tider, uttalte Richard D. Fain i en pressemelding for noen uker siden.

Han er toppsjef i det delvis norskeide rederiet Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCCL), med hovedkontor i Miami.

Nye seilingsmønstre – utvider sesongen

Den optimistiske meldingen fra RCCL-sjefen har smittet over på norske aktører. Arthur Kordt hos den norske cruiseagenten European Cruise Service er en av nestorene i norsk cruisenæring. Fra ham er meldingen klar: Nå kommer cruiseskipene tilbake.

– I Norge blir neste år slik det var i 2019, før koronaen, fastslår han med stor sikkerhet.

Det har vært tomt for cruiseskip ved norske kaier det siste halvannet året. Nå tror Arthur Kordt på et normalår i 2022. Vis mer

Men noe har endret seg. Skipsanløpene kommer til å spre seg utover året i større grad enn tidligere. I tillegg registreres det en viss dreining i valg av havner:

Tradisjonelle cruisehavner som Geiranger og Flåm går tilbake på grunn av miljøkrav.

Jakten på alternative havner har gitt havner som Vik og Nordfjordeid, samt noen byer, flere anløp.

– Vi strever med å forklare verden at vi har ledig kapasitet uten at det vil oppstå trengsel om vi fyller den, sier Kordt.

Verdens cruiseflåte Fra 1990 til 2019 økte passasjertallet til den globale cruiseflåten med 6,6 prosent årlig.

Våren 2020 sa det stopp, som følge av koronapandemien. Nesten samtlige av verdens cruiseskip måtte i opplag.

Cruiseflåten består i dag av rundt 320 skip. Skipene har en kapasitet på ca. 580.000 passasjerer.

Den samlede flåten er i dag redusert med 7–8 prosent sammenlignet med 2019, men det er ventet at nye skip vil øke kapasiteten fremover.

Cruiseindustrien er liten sammenlignet med andre turistformer. Årskapasitet til samtlige skip utgjør ikke mer enn halvparten av tallet på turister til Las Vegas. Kilde: Cruise Market Watch Vis mer

Har sendt over 25 skip til opphugging

Koronaen har også bidratt til å få fortgang i flåtefornyelsen. I løpet av halvannet år er over 25 av de eldste og mest forurensende skipene blitt solgt til opphugging. Det er fem-seks ganger så mange som i femårsperiode før koronaen.

Trenden illustreres best ved et opphuggingsverft i Tyrkia. Noen kilometer nord for Izmir har gamle cruiseskipet ligget på rekke rad i ett år, mer eller mindre opphugget.

– Vi har aldri opplevd noe lignende, har Kamil Onal uttalt til flere medier det siste året.

Mange av de tradisjonsrike cruiseskipene har det siste årene endt sine dager her. Et verft nord for Izmir i Tyrkia har det siste året hatt nok å gjøre med å hugge opp gamle cruiseskip. Vis mer

Onal er styreleder i Tyrkias forening for verft som spesialiserer seg på skipsopphugging. Tidligere hugget de stort sett opp bare gamle lasteskip. Nå går de løs på cruiseskip også.

Flere av cruiseskipene som nå blir hugget opp, har vært gjengangere i norske havner. Blant disse finner vi 56 år gamle Marco Polo og 33 år gamle Astor.

Marco Polo har besøkt Norge utallige ganger opp gjennom årene. Nå er skipet historie. Vis mer

Flere nye og større skip

Opphuggingen har ført til en delvis fornyelse av flåten. Til tross for koronapandemi og store tap, har de største rederiene holdt fast på byggeprogrammet.

Neste år kommer minst 12 nye større skip på markedet, inkludert skip fra både Carnival, Royal Caribbean, and MSC Cruises. De fleste av dem tar minst 3000 passasjerer, flere av dem over 5000.

Men ingen slår Wonder of the Seas. Etter to års byggetid, kan det 362 meter lange skipet overta posisjonen som verdens største cruiseskip. For noen dager siden forlot giganten verftet i franske Saint Nazaire.

De første passasjerene får gå om bord i mars. Innen den tid tror rederiene at mye skal være på vei tilbake til normalen.

RCCLs nyeste skip, Wonder of the Seas, forlot nylig verftet i Frankrike. Rederiet er delvis eid av Oslo-mannen Arne Wilhelmsen og familien. Vis mer

Har seilt med redusert kapasitet

Flere rederier som Aftenposten/E24 har vært i kontakt med bekrefter at de har en opptrappingsplan utover vinteren og våren.

Costa Cruises har nå fem av 12 skip i drift.

7 av Norwegian Cruise Lines 17 skip er i drift.

MSC Cruises har 13 av 20 skip i drift.

Hos RCCL er 17 av 26 skip tilbake.

– Vi har hatt en forsiktig tilnærming til gjenåpningen av cruisetilbudet, med blant annet redusert kapasitet om bord, opplyser PR-sjef Lucy Radford i RCCL.

På land får trolig cruiseskipenes retur en blandet mottagelse. Utfordringer knyttet til utslipp samt masseturismen den representerer, har gitt næringen et omdømmeproblem.

Skaper jobber – sliter med omdømmet

Men næringen har tatt skritt for å møte kritikken. Det installeres landstrømanlegg, og flere av de nye skipene går på naturgass. Men det er fortsatt et stykke igjen.

Samtidig er det ikke til å legge skjul på at cruiseturismen skaper jobber på land, innenfor alt fra transport til guidevirksomhet.

Ifølge Arthur Kordt hos European Cruise Service er 2000 leverandører i Norge mer eller mindre avhengige av cruiseindustrien. Mange av dem har slitt det siste halvannet året.

– Det at cruiseskipene er kommet i gang igjen, vil berge en god del av disse bedriftene, mener han.

