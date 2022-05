Staten har spart millioner på Havilas problemer

Staten har spart nærmere 400 millioner kroner på at rederiet Havila har måttet kansellere 10.000 anløp i Kystruten.

Havila Kystrutens skip Havila Capella i Bergen. Rederiet har måttet kansellere 10.000 anløp på grunn av blant annet leveringsproblemer på nye skip og boikott av Russland på grunn av krigen i Ukraina.

Fra årsskiftet i 2021 endret Hurtigruten navn til Kystruten og rederiet Havila skulle trafikkere ruten med fire skip og rederiet Hurtigruten med syv skip.

Havilas fire nye skip har imidlertid ikke blitt levert som avtalt, og dermed uteblir de planlagte anløpene. Havila skulle egentlig ha rundt 24 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet i måneden for anløpene, penger som staten nå sparer, skriver Klassekampen.

Staten setter nemlig ikke inn reserveskip på rutene, noe som får flere til å reagere.

– Departementet burde satt inn reserveskip for lenge siden. Kysten trenger alle elleve skipene. Det er feil at staten skal spare penger på at det skapes usikkerhet langs hele kysten, sier Rune Saltnes i Brønnøysund.

Han er styremedlem i Kystterminalen, som samler skipsekspeditørene. Han frykter at når kundene må finne andre løsninger for å få sendt godset sitt, så vil det skade de mange anløpsstedene som har bygd opp aktivitet og arbeidsplasser basert på skipsanløpene.

Samferdselsdepartementets kommunikasjonsrådgiver Kristoffer Moene skriver i en e-post til avisen at departementet « ... har tett dialog med Havila Kystruten og vurderer fortløpende behovet for tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet».

