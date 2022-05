Ny runde med pandemi-krangling i retten – Stordalen er sikker på seier

Striden står om potensielt flere hundre millioner kroner, når Petter Stordalen gjør et nytt forsøk på å kreve forsikringsselskapet for corona-erstatning.

Petter Stordalen fotografert ved ankomst til NHOs årskonferanse i mai. Mandag starter rettssaken som kan sikre Choice-eieren et tresifret antall millioner i forsikringsutbetalinger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg er enda sterkere i troen nå, enn i tingretten, sier Petter Stordalen til E24.

Mandag 13. juni starter ankesaken i forsikringskrangelen mellom Norefjell Ski & Spa AS og forsikringsselskapet Codan.

Skulle de vinne frem i Borgarting lagmannsrett, kan Stordalen og hans 180 Nordic Choice-hoteller ha krav på flere hundre millioner kroner.

Spahotellet på Norefjell, som driftes av Choice-kjeden, var nær fullbooket da de i mars 2020 måtte stenge som følge av regjeringens kraftige corona-restriksjoner.

Hotellet gikk senere rettens vei for å kreve tre millioner kroner i erstatning fra Codan, men tapte saken i Oslo tingrett. I stedet ble de dømt til å dekke forsikringsselskapets sakskostnader med 1,2 millioner kroner.

– Bør åpenbart få medhold

Stridens kjerne er hvordan den såkalte epidemiforsikringen skal forstås. Dette er en tilleggsdekning for tap av gjester som følge av epidemisk utbrudd.

Codan mener forsikringen bare dekker utbrudd i hotellet, og ikke dekker tap som følge av et generelt virusutbrudd i samfunnet. Dette fikk forsikringsselskapet gehør for i Oslo tingrett – noe Petter Stordalen er rykende uenig i.

– Spørsmålet er om det som står skrevet i en avtale gjelder, eller om det skal kunne tolkes i etterkant. Hvis det som står i avtalen faktisk gjelder, bør vi åpenbart få medhold i lagmannsretten, sier hotelleieren.

– Det vil sette en helt ny presedens for næringslivet hvis det forsikringsselskapet skriver i en avtale ikke gjelder, men er et spørsmål åpent for tolkning, sier Stordalen videre.

Det er satt av fire dager til å behandle pandemi-tvisten i Borgarting lagmannsrett.

– Skal betale uansett

Dommer Kim Heger pekte på at premiens samlede størrelse, opptil 1,2 millioner kroner, tyder på at partene hadde en felles forståelse om at klausulen skulle dekke epidemisk utbrudd i selve hotellet – som matforgiftning eller salmonella.

I tingretten fremholdt Codans advokat Amund Stensvik at forsikringspremien for en pandemidekning, slik den Choice-kjeden mener de har krav på, ville vært om lag 50 ganger høyere enn det som er betalt.

Stordalen har tidligere sammenlignet tvisten med brannforsikring, som han også har for alle sine hoteller.

– Selv om forsikringen er usedvanlig billig, eller forsikringsselskapet har skrevet noe de senere angrer på, skal de uansett betale hvis hotellene brenner ned, sier han.

1500 senger på 797 rom sto i månedsvis tomme på Norefjell Ski & Spa etter regjeringens drastiske koronatiltak ble innført i mars 2020. Her er hotelldirektør Sjur Aalvik fotografert i resepsjonen.

– Gode grunner til samme resultat i ankesaken

Codan, som ble kjøpt opp og nå er et datterselskap av Tryg Norge, er ordknappe i forkant av hovedforhandlingen.

– Codan vant saken i tingretten, og vi mener det er gode grunner til at lagmannsretten vil komme til samme resultat, skriver kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg i en e-post til E24.

Selskapet ønsker ikke å uttale seg om hvilke økonomiske konsekvenser en avgjørelse i motpartens favør vil kunne få, eller hvilken betydning det vil ha for fremtidige avtaleforhold med store kunder.

– Dette er noe vi kommer tilbake til når det foreligger en dom fra lagmannsretten. Da vil også en eventuell anke bli vurdert, skriver Irgens.

Ingen konsekvenser

Petter Stordalen sier den pågående forsikringskrangelen ikke får konsekvenser for forholdet mellom Strawberry Group og det nordiske forsikringsselskapet.

– Det er en snakk om en prinsippavklaring mellom to profesjonelle parter. Den er viktig for Codan, og den er viktig for oss. Derfor er jeg glad for at vi har en meget kompetent rett i neste instans, sier han.

Det er satt av fire dager til saken i Borgarting lagmannsrett.