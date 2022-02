Akvariet-sjefen skrev brev til statsministeren: – Vi var i ferd med å gå konkurs

– Vi falt mellom to stoler og var ikke berettiget noen form for støtte under pandemien. Samtidig måtte dyrene ha mat og stell, sier direktør Aslak Sverdrup.

– Vi falt mellom to stoler. Løsningen ble å skrive brev til statsministeren, sier Aslak Sverdrup, som er direktør ved Akvariet i Bergen. Vis mer