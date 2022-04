Evergreen-skip løs etter grunnstøting

Containerskipet Ever Forward har kommet seg løs fra mudderbunnen etter at det grunnstøtte i Chesapeake Bay på USAs østkyst for over en måned siden.

Ved hjelp av lektre ble Ever Forward lettet for flere hundre containere, slik at hun kom seg fri fra mudderet i Chesapeake Bay.

NTB-AP

Grunnstøtingen fikk mye oppmerksomhet fordi skipet tilhører samme rederi som Ever Given, som kjørte seg fast og blokkerte Suezkanalen i seks dager i fjor.

Etter to mislykkede forsøk på å få Ever Forward fri, lyktes det å få henne løs tidlig søndag morgen. Ved hjelp av to lektre og fem slepbåter, fløt hun igjen etter at rundt 500 av de 5.000 containerne om bord var losset.

Etter å ha kommet seg fri fra bunnen, ble ballasttankene fylt opp, så det 334 meter lange skipet lå lavere i sjøen for å komme under broen over Chesapeake Bay til der skipet skal ligge for anker, skriver Baltimore Sun.

Skroget skal undersøkes før skipet får seile til Baltimore og hente containerne som ble fjernet for å få henne løs.

Det er ikke meldt om skader eller forurensninger i forbindelse med grunnstøtingen. Det er heller ikke kjent hvorfor skipet kjørte seg fast.

