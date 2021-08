Siv Jensens nye jobb: Skal jobbe for færre døde på sjøen

LYSAKER BRYGGE (VG) Siv Jensen har jobbet med politikk nesten hele livet. Nå har hun fått ny jobb. Hun skal redde liv.

TIL SJØS: Siv Jensen har bestemt seg for å satse på livredning til sjøs. – Jeg tror det knapt kan være noen i Norge som kan være negativ til at det blir mitt første engasjement etter politikken, sier hun. Vis mer

– Jeg har tenkt mye over hva jeg skal gjøre til høsten, nå som jeg ikke har tatt gjenvalg på Stortinget. Jeg har fått en del spennende tilbud, men dette her kunne jeg ikke si nei til, sier den tidligere mangeårige Frp-lederen og finansministeren.

Med hennes bakgrunn var det mange som så for seg at 52-åringen ville innta sjefsstolen i et av Norges store selskaper.

– Drukner nå flere på sjøen enn på veiene

Men Jensen har valgt helt annerledes:

Hun skal i tre å lede et arbeid i regi av Redningsselskapet, for å forebygge drukningsulykker.

Men hun har frihet til å engasjere seg i andre prosjekter, som utleid fra eget nyopprettet selskap.

– Trygg Trafikk er en stor suksesshistorie og har bidratt til at antallet som dør på veiene våre har falt dramatisk. Ja, så mye at det nå for første gang er flere som dør på vannet enn på veiene, sier Jensen.

Frem til 31. juli var antallet drept i trafikken 41, mens 51 er døde i drukningsulykker frem til samme tidspunkt.

DØDSGRAF: De to grafene viser utviklingen i antallet som har dødd på norske veier og som har druknet til sjøs. Antallet døde på veiene har gått kraftig ned, mens drukningsdøden ikke har hatt sammen positive utvikling. Kilde: Capgemini Vis mer

Det fremkommer i en rapport som Capgemini har laget som et første grunnlagsdokument i arbeidet Jensen skal lede fra 1. oktober og tre år fremover.

Her kan du se konkrete tall:

Utviklingen på veiene og til sjøs 1988: 378 109

1990: 332 172

1995: 305 154

2000: 341 124

2005: 224 110

2010: 208 79

2015: 117 103

2020: 95 88

2021: 41 51* Tallene viser utviklingen i antall døde på veiene (venstre kolonne) og i drukninger (Høyre kolonne). * Tallene for 2021 er pr 31. juli 2021. Kilde: Trygg Trafikk/Statens vegvesen og Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet. Vis mer vg-expand-down

– Ingen skal drukne

Hun sier dødstallene på veiene falt så mye at myndighetene etterhvert kunne gå ut med en 0-visjon.

– Det er også vårt mål: Ingen skal drukne, sier Jensen.

Leder Rikke Lind i Redningsselskapet nikker.

– Det tok ikke lang tid etter det ble kjent av Siv var på jobbjakt, at vi innledet en dialog. Hun har alltid stilt opp og støttet oss og har et brennende hjerte for sikkerhet på sjøen, sier Lind, som også har en fortid fra politikken; fra Ap.

– Vi er veldig stolte over at Siv valgte å si ja, vi har fått den perfekte til å lede dette arbeidet.

– Bygge sjøens Trygg Trafikk

– Hva skal hun gjøre?

– Vi skal bygge vannets Trygg Trafikk. De greide å samle kreftene som hadde innflytelse på utviklingen av trafikk og sikkerhet på veiene og skal ha mye av æren for den bedrede sikkerheten vi ser på veiene.

– Hva betyr det konkret?

– Det er mange som jobber med sikkerhet til vanns, men hver for seg. Svømmeforbundet gjør eksempelvis en strålende innsats med svømmeopplæring og andre med sjøvettkampanjer, sier Jensen og fortsetter engasjert:

– Vi skal samle alle disse kreftene og lage og iverksette en plan, hvor vi selvfølgelig også skal trekke med 4–5 relevante departementer, finans- og forsikringsselskaper, som taper på alle som dør.

GÅR OMBORD: Siv Jensen forteller at hun skal leie seg selv ut fra sitt eget selskap, til et prosjekt i regi av Redningsselskapet. Vis mer

– Er det en myte at de fleste som drukner er middelaldrende menn, enten fordi de skal tisse over ripa eller på grunn av alkohol?

– Ja, det er en myte, men 85 prosent av alle som drukner er menn - de fleste godt voksne. Men det er et sammensatt bilde. Det drukner også barn og andre, ofte på grunn av manglende svømmeferdigheter, sier Lind.

– Det er mange som ønsker å redusere alkoholgrensen for de som kjører båt, fra 0,8 promille?

Siv Jensen smiler.

– Jeg kunne ikke si nei

– Nå skal vi utforme våre virkemidler og råd. Så får vi på faglig grunnlag konkludere hva som er de beste tiltakene for å få ned drukningsdøden.

Vi møter dem ved Lysaker Brygge hvor flere av redningsbåtene til Redningsselskapet bader i deilig sensommersol.

– Mange hadde regnet med at du valgte en toppjobb, ikke et slikt prosjekt?

– Jeg kunne ikke si nei da jeg fikk anledning til å gå løs på et felt jeg har brent for i mange år – sikkerhet på sjøen.

SJØVETT: Siv Jensen sier redningsvest er viktig når man skal kjøre eller sitte på i båt. Vis mer

Hun sier hun har bestemt seg for ikke å låse seg til et selskap.

– Jeg skal gjøre en engasjert jobb de neste tre årene i dette prosjektet, men som innleid, ikke som ansatt.

Hun sier at hun har bestemt seg for å opprette et eget selskap, hvor hun skal leie ut sin arbeidskraft, holde foredrag og drive rådgivning.

– Jeg vil også ha tid til en tur i Marka

– Det gir meg større frihet over eget liv: Med den løsningen jeg har valgt, har jeg større frihet og vil kunne styret livet mitt mer, enn om jeg skulle vært ansatt.

Hun legger leende til:

– Jeg vil også ha tid til en tur i Marka eller med kajakken på vannet.

Jensen sier at det også åpner for litt andre engasjementer.

– Jeg er i flere andre prosesser fordi jeg har kapasitet utover dette spennende prosjektet til Redningsselskapet. Jeg kan påta meg styreverv og oppdrag utover dette.

På bryggen er også søsknene Cornelia og Ragnar Horn.

PÅ LAG MED JENSEN: Leder Rikke Lind i Redningsselskapet (t.v.) sammen med Cornelia og Ragnar Horn (foran), som skal finansiere prosjektet, sammen med redningsmannskap ombord på «Klaveness Marine». Vis mer

Deres far, Hans Herman Horn, har opp gjennom årene bidratt til å finansiere syv av Redningsselskapets redningsbåter.

Deres far døde i fjor, men de to og styret i Hans Herman Horns Stiftelse, har vedtatt å bidra med 15 millioner kroner over tre år.

– Fødselshjelper

– Vi ønsker å være fødselshjelper til dette prosjektet. Altfor mange dør på sjøen og vi har stor tro på at Siv Jensen kan få til et prosjekt som kan bidra til å gjøre noe med det, sier Cornelia Horn.

Broren sier deres mål er å bygge en uavhengig organisasjon som etter tre år skal lede an i arbeidet med å få ned antallet drukninger.

– Vi har fokus på ballen, ikke organisasjonsformen: Redningsselskapet er således en meget verdifull partner for å bygge en plattform som dette arbeidet skal drives på. Det bør være mye bredere enn Redningsselskapet når tre år har gått.

Lind sier at Jensen får lønn «på nivå med andre tilsvarende ledere i Redningsselskapet».

Etter hva VG forstår ligger det nivået noe under en million kroner.