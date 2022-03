Vil sprite opp bedrifts-styrene med flere unge kvinner

Næringsforeningen i Stavanger lager en database med unge folk som vil inn i styrene til aksjeselskaper. Det fremste målet er å få med flere kvinner.

Guro Skjæveland er valgt inn i styret til entreprenør Risa AS. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Bare én av fem styremedlemmer i aksjeselskaper er en kvinne. Og under halvparten av selskapene har et eksternt styremedlem, altså en person som ikke er ansatt i selskapet. Tallene gjelder for Stavanger-regionen, men det er samme tendens nasjonalt.

Næringsforeningen i Stavanger vil gjøre noe med situasjonen, og nå oppretter de en database der motiverte personer kan registrere seg med CV og fortelle hvorfor de kan bidra med kunnskap inn i bedriftenes styre.

Les på E24+ Hun er en av få kvinnelige toppledere i Bergen: – Må tørre å si ja, selv om man ikke vet hva man går til

Full applaus

En som allerede har gjort nettopp det, er Guro Skjæveland (27). Hun jobber til daglig i Klimainvesteringsfondet Nysnø, og nå er hun valgt inn i styret til entreprenør Risa AS.

– Full applaus til Næringsforeningen for initiativet med å få yngre røster i styrerommene, sier Guro Skjæveland til Aftenbladet/E24. - Men enda viktigere er det å få inn kvinner. Jeg oppfordrer alle kvinner til å gripe de mulighetene som dukker opp.

– Vi kan ikke automatisk tenke «jeg er underkvalifisert». Vi må si til oss selv at «dette får jeg helt sikkert til! Og hvis ikke, da er jeg en erfaring rikere». Dessuten, det er i det usikre og ukomfortable at man vokser og utvikler seg både personlig og profesjonelt. Avklar med arbeidsgiver, og hiv deg inn i styrerommene i norsk næringsliv!

Slipper ut

– Du jobber til daglig i Nysnø, og er opptatt av klimautfordringene. Så hvorfor Risa AS, et selskapet som jo produserer ganske mye utslipp?

– Nettopp derfor var dette interessant. Og at det er et svært etablert selskap med en omsetning på over én milliard kroner i året. Det blir noe helt annet enn de oppstarts-selskapene som jeg ofte møter gjennom jobben. Jeg gleder med veldig.

Risa AS er ellers et selskap som går mot strømmen i styrerommet. Nylig ble Ingvild Storås styreleder i selskapet. Hun er til daglig administrerende direktør i Cargonet, Norges største transportør av gods på jernbane. Risa AS har nå 50 prosent kvinner i sitt styret, noe som er høyst uvanlig i entreprenørbransjen.

Databasen

Næringsforeningen skal nå bygge opp databasen, og fra i dag kan de som ønsker et styreverv registrere seg, og det er hjelp å få i foreningen.

– Om noen uker vil vi åpne databasen slik at bedrifter kan gå inn og lete etter aktuelle kandidater, sier Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen. - Vi har allerede en fin liste med kandidater. Flere av disse har fått opplæring i styrearbeid i regi av Handelshøyskolen ved UiS.