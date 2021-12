Norsk shoppe-hopp i november

Den norske detaljhandelen steg nær én prosent i november, med størst økning innen møbler og elektronikk. Samtidig var det fortsatt nedgang for dagligvarer.

Publisert:

Den norske detaljhandelen steg 0,9 prosent i november fra forrige måned, korrigert for normale sesongvariasjoner.

Det viser den såkalte Varehandelsindeksen, som er publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag morgen.

På forhånd hadde DNB Markets forventet en nedgang på 0,5 prosent.

Også i oktober steg indeksen med 0,9 prosent sammenlignet med september.

– Det var spesielt butikkhandel med møbler og elektronikk som bidro til veksten i detaljhandelen i november. Prisnedgangen på møbler og innredning kan ha vært en medvirkende årsak, sier SSB-rådgiver Marie Skjeldås.

Hun viser til at SSBs konsumprisindeks viste en nedgang i prisene for kategorien «møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler» på 2,1 prosent fra oktober til november.

– Noe av økningen i november, spesielt for elektronikk, kan også skyldes en vridning av den tradisjonelle julehandelen fra desember til november, og store handledager som Black Friday, sier Skjeldås.

Nytt fall for dagligvarer

Trenden med å spre Black Friday utover en hel uke har de siste årene blitt mer vanlig, og særlig for 2020 da man også forsøkte å ta hensyn til smittevern. Denne trenden så ut til å fortsette også i 2021.

SSB viser til at selv om det var en økning for elektronikk i november fra måneden før, var det en nedgang på 18 prosent sammenlignet med november i fjor.

Butikker med salg av dagligvarer hadde en nedgang i omsetningsvolumet fra oktober til november, ifølge sesongjusterte tall.

– Dette er nå fjerde måned på rad med nedgang i salget av dagligvare, men nivået på omsetningsvolumet for dagligvarebutikkene er fortsatt høyere enn før pandemien, sier Skjeldås.

Sammenlignet med november 2019 var kalenderjustert volum for dagligvarebutikkene opp 3,7 prosent i november 2021, ifølge SSB.

Kraftig økning etter pandemien

Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har brukt mye mindre penger på reiser og kjøp av tjenester, og mer på varer.

Samtidig er mer av handlekronene forblitt i Norge, som følge av begrensningene på grensehandel og reising.

SSB viser til at de store endringene i nordmenns handlemønster har ført til store utslag i de sesongjusterte tallene, og at omsetningsvolumet i detaljhandelen fortsatt ligger langt over nivåene som var før pandemien.

– Etter gjenåpningen av samfunnet i september var det ventet at deler av disse endringene ville reverseres, men med økning i smittetallene den siste tiden og den nye omikronvarianten er det igjen usikkert når dette vil skje, sier Skjeldås.