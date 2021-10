147 ansatte i Nortura mister jobben

Nortura har tidligere varslet at de vil flytte skjæring av gris til Østlandet og spare 126,5 millioner. Tirsdag ble den endelige avgjørelsen tatt.

Ken Ove Sletthaug representerer de ansatte i konsernstyret til Nortura. Her under en demonstrasjon for å beholde arbeidsplassene på Forus i Stavanger. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Styret vedtok mandag å bygge en ny avdeling for griseskjæring i Tønsberg, og det innebærer at også 147 årsverk vil bli rammet, skriver selskapet på sine nettsider tirsdag.

Det er 68 årsverk på Forus og 79 på Steinkjer, og Nortura har tidligere meldt at de vil bli prioritert til de 70 nye stillingene som skal opprettes i Tønsberg.

NRK omtalte saken først.

Tidligere i oktober møtte konserndirektør Lisbeth Svendsen ansatte på fabrikken i Stavanger, hvor de ansatte ble informert om at ledelsen ville flytte griseskjæringen til Østlandet.

Det nye skjæringsanlegget vil innebære en investering på en halv milliard kroner, ifølge meldingen, og er forventet å stå ferdig sommeren 2023.

– Investeringen er et grep for å utløse muligheter for automatisering og stordriftsgevinster i produksjonen. Tiltaket, som er en del av omleggingen av industristrukturen for rødt kjøtt, vil komme bonden til gode i form av bedre råvarepriser og kundene til gode i form av økt innovasjon og mer attraktive produkter, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i meldingen.

Økte lønnsomheten

I forbindelse med nyheten om samlokaliseringen av griseskjæring kommer selskapet også med resultatrapporten for andre tertial (perioden mai-august).

Inntektene i perioden økte nesten 700 millioner kroner til 8,64 milliarder kroner sammenlignet med året før.

Driftsresultatet før nedskrivinger og avskrivninger (ebitda) havnet på 568 millioner kroner, en økning fra 344 millioner kroner i fjor. Dette inkluderer dog engangseffekter i forbindelse med salget av IT-selskapet Matiq. Selskapet opplyser at uten disse effektene er likevel ebitda-resultatet på 391 millioner kroner, opp fra 352 millioner kroner i fjor.

Resultatet før skatt endte på 361 millioner kroner i perioden, mer enn en dobling fra tilsvarende periode i fjor.

– Resultatet etter andre tertial er en god sekundering i arbeidet med å bygget et nytt Nortura som skal bidra til økte bondeinntekter og styrke konkurransekraft, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i en kommentar.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun har tidligere advart mot å flytte arbeidsplasser fra Forus og østover.

– Det er urovekkende at en så stor aktør som Nortura i praksis legger ned mange hundre arbeidsplasser i regionen for å sentralisere til Østlandet, sa Nordtun til Stavanger Aftenblad/E24 i starten av oktober.