Alle ansatte i kriserammede Kleven Verft blir sagt opp

De ansatte fikk beskjed om oppsigelsene tirsdag. Det er fortsatt uklart hvor mange som får jobben tilbake.

Konkursrammede Kleven Verft i Ulsteinvik orienterte tirsdag morgen de ansatte om at alle blir sagt opp.

Det bekrefter bostyrer Bjørn Åge Hamre til E24.

Ifølge leder for Fellesforbundet Kleven Verft Olav Arne Høydalsvik kommer oppsigelsene i løpet av dagen.

De ansatte som skal fortsette å jobbe på verftet blir hentet inn på nytt senere, forteller han.

– Vi vet ikke hvem det gjelder eller hvor mange som skal fortsette å jobbe, sier Høydalsvik.

Ifølge Hamre kommer det an på om det blir sikret videre drift av verftet.

Ingen endring i planene

– Dette er ikke noen endring i hovedplanen og en formalia i forbindelse med konkursbo, sier Hamre.

Han mener oppsigelsene ikke er et signal om hvordan han jobber med å sikre verftet fremover.

– De ansatte ble orientert om at vi fortsatt jobber under hovedplanen om videre drift, sier Hamre.

Sunnmøre tingrett åpnet konkurs i Kleven verft, Kleven Maritime Technology og Kleven Maritime Contracting fredag.

Til sammen jobber over 400 personer i selskapet.

Vet ikke om alle kommer tilbake

Hamre sier det er flere som skal tilbake på jobb i morgen tidlig.

Han kan likevel ikke si om alle som i dag er ansatt i Kleven Verft får tilbake jobben på sikt.

– Vi må få på plass investorer og det er mye annet som skal på plass - ikke minst en ny eier, sier Hamre.

Ansatte som har gått ut i ferie har ikke fått beskjed om hvorvidt de har en jobb å komme tilbake til etter ferien.

– Det er litt langt frem i tid. Nå tar vi det fra dag til dag, sier bostyreren.

Må fullføre prosjekter

Verftet har i dag to pågående prosjekter som de ansatte jobber med å fullføre.

– Vi har minimumsbemanning, men tilstrekkelig til at man kan ivareta de pågående prosjektene så vi har dem i aktivitet, sier Hamre.

Hva skjer hvis man ikke får fullført de pågående prosjektene?

– Det vil gjøre det enda mer komplisert å videreføre verftet, sier Hamre.

Å få fullført prosjektene kan være en viktig brikke i få en ny eier til verftet på banen og ikke øke gjelden, sa Hamre til E24 mandag.

– Det er sagt at vi skal gjøre ferdig prosjektene, men vi vet ikke hvor mange som trengs for å gjøre den jobben, sier Høydalsvik, som er hovedtillitsvalgt i Fellesforbundet for verftet.

For at man skal kunne holde på de ansatte trekker Høydalsvik frem at verftet må få inn arbeid å gjøre.

– Det er ikke mye arbeid med den arbeidsmengden vi har i dag.

«Konkrete spor» om nye eiere

Verftet fikk nye kroatiske eiere for bare noen måneder siden, men det er ikke klart om noen nye tar over etter fredagens konkursåpning.

– Vi jobber videre med noen konkrete spor og de neste dagene skal vi jobbe intenst for å lande det, sier Hamre.

Bostyreren sa søndag at Kleven har en gjeld på rundt 300 millioner kroner, men har ikke satt seg mer inn i gjelden tirsdag morgen.

– Det er det operative og fremtidsløsninger som er hovedfokus. Så får vi grave ned i gammel gjeld når alt det operative er på plass, sier Hamre.

