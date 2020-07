Elsparkesykkelfirmaet Ryde får tillatelse fra bergenspolitiet

Ryde får tillatelse fra politiet i Bergen til å utplassere 500 elsparkesykler i Bergens gater – men må rydde opp etter seg.

Publisert: Publisert: 3. juli 2020 18:30

Politiet innvilget tillatelsen fredag, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Ryde må oppfylle tre vilkår før de igjen kan utplassere elsparkesyklene som de fjernet fra gatene onsdag. De får ikke plassere dem på gravplasser, i parker eller steder der det kan hindre allmenn ferdsel. Selskapet må sørge for at de ikke parkeres på disse stedene, og de må også sørge for å raskest mulig samle inn elsparkesykler som ikke er i bruk.

Onsdag valgte Bergen kommune å gå til sak mot Ryde etter at selskapet hadde utplassert sine elsparkesykler i Bergens gater uten tillatelse. Trondheim kommune tapte et lignende søksmål mot selskapet i mars. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) uttalte onsdag at han ønsker strengere regler for elsparkesykler.