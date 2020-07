Uten nye permitteringsregler må Halliburton må si opp inntil 100

Oljeserviceselskapet Halliburton har nå permittert 130 ansatte. Dersom ikke permitteringsordningen forlenges ut året, er det stor fare for at de fleste av disse blir oppsagt.

Industrimontør Ingvill Marie Roaldsøy var eneste kvinner i maskinhallen til Halliburton i Tananger i Sola da vi besøkte bedriften i 2019. Vis mer Kristian Jacobsen

Publisert: Publisert: 8. juli 2020 07:01

– Ja, det er stor fare for oppsigelser til høsten hvis ikke permitteringsordningen forlenges fra 26 til 52 uker, sier HR-direktør Helen Haugland i Halliburton til Aftenbladet/E24.

Halliburton permitterte 160 ansatte på det meste. I dag er 130 i permisjon. Selskapet sysselsetter 2.200 personer i Norge.

– De som nå er permittert er stort sette driftspersonell offshore, som ingeniører og brønnservice-teknikere. Dette er fagfolk som vi vet at vi trenger seinere, når aktiviteten tar seg opp igjen, sier Haugland.

Dermed håper Haugland å slippe å si opp flinke folk, for deretter å forsøke å hente dem inn igjen etter noen måneder.

– Dersom permitteringsordningen avsluttes midt i oktober som planlagt, tror jeg dessverre at vi må gå til oppsigelser av kanskje 100 personer, sier Haugland.

Administrerende direktør Anne Kristine Rugland Thulin i Figgjo AS frykter oppsigelser. Her fotografert i produksjonslokalene i 2019. Produksjonsarveider Ahmed Muherina i forgrunnen. Vis mer Jon Ingemundsen

Selv om det har vært en markert nedgang i antall permitterte både i Norge og i Rogaland de siste ukene, så er det fortsatt over 158.000 permitterte i landet, og nesten 14.000 i Rogaland (se tabell).

– Det er knyttet stor spenning til om vi her i Rogaland får en tilsvarende utvikling som høsten 2014, da antall permitterte og ledige steg markant, sier seniorrådgiver Gustav Svane i NAV Rogaland til Aftenbladet.

Dersom oljesektoren klarer seg bedre denne gangen, er det ifølge Svane håp om at ledigheten nærmer seg et normalt nivå når vi kommer til desember.

Antall permitterte Første uke i mai 2020 Siste uke i juni 2020 Endring prosent Norge 262.758 158.934 40 prosent Rogaland 22.162 13.784 38 prosent

Oppsigelser i Figgjo AS?

Porselensprodusenten Figgjo AS har lagt bak seg en bra år i 2019, med en omsetningsøkning på tre millioner kroner til 83 millioner. Resultat før skatt ble 5,1 millioner, opp fra 4,3 året før.

– Vi er godt fornøyd med å ha tre år i pluss, sier administerende direktør Anne Kristin Rugland i Figgjo AS til Aftenbladet/E24. - Jeg hadde håpet å få inntektene over 90 millioner, men det ble et greit år likevel.

Nå blir det verre.

– Ja, pandemien rammet oss hardt både hjemme og ute, og omsetningen sank 70–80 prosent fra normalen. Nå før ferien har det tatt seg litt opp, men vi driver fortsatt i minus, og det er svært stor fare for underskudd i år. Halvparten av inntektene våre kommer fra eksport, og vi frykter at det vil ta lang tid før restauranter i de hardt korona-rammede landene begynner å bestille porselen igjen.

De fleste ute

I dag er 55 av 72 årsverk permittert ved fabrikken på Figgjo. Faren for masseoppsigelser er overhengende.

– Det er helt ubegripelig for meg at ikke myndighetene allerede har forlenget ordningen med permitteringer. Hvis ikke perioden forlenges, blir vi nødt til å si opp mange av våre ansatte, og det kan skje tidlig i høst. Det er kostbart og en stor belastning både for de ansatte, bedriften og samfunnet, sier Rugland.

Figgjo AS har hittil fått statlig kontantstøtte på vel 900.000 kroner, men underskuddet er likevel på fire millioner kroner per 31. mai.

– Jeg mener permitteringsordningen må forlenges til et år. For eksportbedrifter som oss vil ikke salget ta seg skikkelig opp før det er kontroll på viruset også i utlandet, sier Anne Kristin Rugland.

Kritisk for Hove West

Stavanger-selskapet Hove West driver med utleie, salg og installasjon av sceneteknisk utstyr, og inntektene forsvant over natten da det ble ulovlig å arrangere noe som helst midt i mars.

– Mesteparten av inntektene våre henter vi fra arrangementer som samler over 500 personer, sier daglig leder og hovedeier Sveinung Hove til Aftenbladet/E24. - Nå er grensen 200 personer, og sånn vil det fortsette i mange måneder. Det er kritisk for oss.

Hove West har mange gode regnskapsår bak seg, og en solid egenkapital.

– Konkurs er ikke en aktuell problemstilling for oss nå, men vi kan selvfølgelig ikke drive med underskudd i lang tid, sier Hove.

Bedriften, som er et resultat av en fusjon mellom Hove Lysdesign og West Audio i 2015, hadde en omsetning på rundt 50 millioner kroner i 2017 og 2018, mens omsetningen økte til vel 57 millioner kroner i fjor. Resultatet før skatt var 4,6 millioner kroner i 2019. Egenkapitalen er nær 17 millioner kroner.

Noen tilbake

Av 34 ansatte er 27 permittert.

– Den nye statlige støtteordningen for kultursektoren som nylig kom gjør at vi nå kan ta fem av de permitterte tilbake, sier Hove. - Kontantstøtteordningen traff ikke oss i det hele tatt, men denne nye ordningen gjør at vi kan få kompensert for inntil halvparten av de tapte inntektene, så det hjelper.

Også for Hove West hadde det vært en stor fordel om ordningen for permitterte forlenges ut året.

– Vi regner ikke med at aktivitetene tar seg opp igjen dette året. Jeg håper bare at vi kommer i gang i 2021, sier Sveinung Hove.

Hardt for hotellkjede

Hotellkjeden Smarthotel, med hovedkontor i Stavanger, eier fire Bed & breakfast-hoteller og har partneravtaler med ytterligere to.

– Vi rammes selvsagt også av denne krisen, og enkelte av våre hoteller mer enn da andre. Det er verst for de to hotellene i Oslo og Tromsø, sier kjedesjef Ørjan Kjærstad i Smarthotel AS til Aftenbladet.

Smarthotel er ikke fullservicehotell med restauranter, barer, konferanser og eventer.

– Vi tilbyr enkle rom og frokost. Det er mellom 120 og 140 ansatte, og akkurat nå er inntil 30 av disse permittert. Jeg kan bekrefte at vi risikerer å måtte gå til oppsigelser dersom ikke permitteringsordningen forlenges utover høsten, sier Kjærstad.

Hotellsjefen frykter at det kan komme en andre smittebølge og at nye smittevern-tiltak må settes inn. Det vil forverre situasjonen ytterligere.

Møtes i august

Stortingets presidentskap sa nylig nei til å samle Stortinget i ferien for å stemme over om permitteringsordningen skal utvides til 52 uker, slik opposisjonen vil. Statsminister Erna Solberg har sagt at hun er innstilt på en forlengelse etter oktober dersom partene i arbeidslivet mener det er nødvendig når regjeringen møtes i august.

Opposisjonen på Stortinget, med Rødt og Ap i spissen, mener at det er for seint, og at risikoen for konkurser er for stor til å vente med vedtaket.