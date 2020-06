Frakter båtkraner 110 mil ekstra – kun for å snu på norskegrensen

En betydelig del av henvendelsene de får fra norske eksportbedrifter handler om momsregistrering, sier Caspar Fabini i Innovasjon Norge. Den maritime bedriften Vestdavit kjører båtkraner 110 mil lenger enn strengt nødvendig – 25 ganger i året.

LANG OMVEI: Alternativene til den 110 mil lange omveien oppleves administrativt krevende og byråkratiske, ifølge Vestdavit-sjef Rolf Andreas Wigand. Vis mer Vestdavit

– Det er jo strengt tatt helt meningsløst å holde på sånn, særlig av hensyn til bærekraft og miljø, sier Rolf Andreas Wigand, administrerende direktør i Vestdavit.

Det Bergen-baserte selskapet selger såkalte daviter, det er kraner til lettbåter, som de først og fremst får produsert i Polen.

Når de skal fraktes til kjøperlandet, for eksempel Spania, må det beregnes merverdiavgift på davitene. For å gjøre det må Vestdavit enten momsregistrere seg i EU, for eksempel i Sverige, eller søke om momsrefusjon for hver vare, etter betaling.

– Momsregistrering krever en del administrasjon, mens refusjonen gjerne tar et par-tre måneder, så det vil jo påvirke likviditeten vår, sier Wigand.

Ifølge ham har det i stedet vært lettest å kjøre innom Norge med kranene.

– Da får vi «momset» varene ut av EU og så kan vi eksportere de ut av Norge momsfritt. For oss har dette vært minste motstands vei.

2.750 mil ekstra i året

Minste motstands vei er samtidig en solid omvei.

Wigand eksemplifiserer med en typisk leveranse til Spania, i Bilbao-området. Fra fabrikken nær Gdansk, nord i Polen, kjøres varene til Svinesund hvor de momsregistreres, før de fraktes videre til Spania, ett døgn senere.

Omveien er på rundt 110 mil. Wigand beregner at Vestdavit gjennomfører omtrent 25 sånne transporter i året. Det blir 2750 mil ekstra, kun for momsregistrering.

– Omveien koster oss kanskje 20.000 kroner per forsendelse, altså en halv million i året. Og så vil noen spørre oss om hvorfor vi ikke bare overfører kontrakten til det polske produksjonsselskapet, men det er vi som er hovedselskapet, det er oss kjøperne har en avtale med, så det er ikke så enkelt, sier Rolf Andreas Wigand.

I forrige uke deltok han på et møte som Bergens næringsråd hadde med både olje- og energiministeren og næringsministeren. Der spilte Wigand inn denne problemstillingen.

– Vi synes dette er administrativt krevende og håper myndighetene kunne sett på løsninger for å forenkle prosessen.

En davit er en kran som festes på mindre båter. Vis mer Vestdavit

Trailere og uvitenhet

Eksportrådgiver Caspar Fabini i Innovasjon Norge forteller at momsproblematikk går igjen i et stort antall av de henvendelsene de får fra norske eksportbedrifter.

– Dette er et problem for en del bedrifter. Siden EU er en tollunion, så oppstår utfordringene så fort man kjøper og selger varer innad i EU, såkalt trekanthandel, sier han.

Fabini forteller at Innovasjon Norge har fått flere tilbakemeldinger på at løsningene med momsrefusjon oppfattes som omfattende byråkratiske prosesser.

– Denne uvitenheten rundt merverdiavgift i EU har nok ført til at en del trailere har kjørt til Svinesund og passert grensen opp gjennom årene, kun for å få moms til å gå i null. Selskapene mangler ofte kunnskap og har til dels kostbare løsninger.

Ulike lover i alle land

Gode alternativer finnes imidlertid, ifølge Fabini, men det krever en vurdering av det enkelte selskap og de aktuelle landene involvert i trekanthandelen.

– Momsregistrering er en relativt gunstig og effektiv måte å løse en del EU-problematikk på, men bedriften må gjøre en kost/nytte-vurdering av hva som er mest hensiktsmessig. Og så må det legges til at dette med moms kan være veldig komplisert, alle EU-land har ulik lovgivning.

– Kunne man gjort det mindre komplisert for norske bedrifter?

– Personlig tror jeg det vil være vanskelig å endre på dette siden det er litt enten eller når det kommer til å være en del av tollunionen EU eller ikke.

– Bør inn i EØS-avtalen

Problemstillingen er gjeldende i en rekke ulike sektorer, sier Fabini, kanskje særlig innen industriproduksjon og maritime næringer.

Administrerende direktør Erlend Prytz i interesseorganisasjonen Norske Maritime Eksportører (NME) bekrefter at problematikken angår en rekke av deres medlemmer.

– Mange av disse er små og mellomstore bedrifter og har få ressurser, også hva personell angår. Uansett størrelse på bedriftene er denne momsproblematikken omfattende, krever mye og vil ta kapasitet fra andre viktige arbeidsoppgaver.

NME ser det derfor som svært viktig at regjeringen rydder opp i regelverket slik at momsproblematikk inkluderes i EØS-avtalen, sier Prytz.

– Dette vil forenkle hverdagen for våre medlemmer, spare tid og penger for samfunnet og ikke minst være bra for miljøet med reduserte transportetapper.

Erlend Prytz i NME Vis mer NME

Vil finne andre løsninger

Å kjøre de 110 milene ekstra har hittil vært Vestdavits foretrukne løsning.

Sånn kommer det ikke til å være mye lenger.

– Vi må få den momsregistreringen på plass, av hensyn til både bærekraft og kostnader. Økonomisjefen påpekte at i stedet for å bruke den halve millionen på å kjøre via Norge, så kunne vi jo lønnet en momsrepresentant. Så vi har vært i kontakt med Innovasjon Norge om å få hjelp med saken. Å få satt dette opp i et system med riktig struktur er visst et langt lerret å bleke, men det må vi få til, sier Rolf Andreas Wigand.