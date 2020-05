Nybø svarer på kritikken: – Utfordrende å gi kompensasjon til én bransje

Næringsministeren forstår kritikken og frustrasjonen fra pakkereiseselskapene, men mener det ikke var mulig å gi dem ren kontantstøtte, slik de kunne ønske seg.

LÅNEGARANTI: Næringsminister Iselin Nybø tror lånegarantien på to milliarder kroner lagt frem i revidert budsjett kan hindre konkurser i reiselivsbransjen.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett blir det klart at staten vil gi statlige subsidierte lån til pakkereisearrangørenes refusjon av ferier som har blitt avlyst grunnet coronaviruset.

Rammen på lånegarantien vil være på to milliarder kroner, og skal administreres av Innovasjon Norge.

Etter at forslaget ble kjent, kalte Virke Reise-leder Astrid Bergsmål forslaget for «et slag i magen», og Ving-sjef Christian Fredrik Grønli kontret med «et slag under beltestedet».

– Jeg skjønner det godt, det er forståelig at pakkereiseselskapene, og mange andre bransjer, ønsker å få dekket utgiftene sine. Men dette er det beste lånet det er mulig å gi, sier næringsminister Iselin Nybø til E24.

– Hvorfor var det ikke mulig med en kompensasjonsordning, slik Virke, Ving og andre aktører ønsket seg?

– Vi vurderte det slik at det er utfordrende å gi kompensasjon til én bransje, for da skaper det en presedens for mange andre næringer med mye gjeld som vil kreve det samme. Vi ønsker virkelig å bidra med det vi kan, og husk at vi budsjetterer med en tapsavsetning på 50 prosent på denne lånegarantien, sier Nybø.

Ap: – Må få tilskudd

Men siste ord er ikke sagt i pakkereisedebatten, og opposisjonen mener i likhet med bransjen at en lånegaranti alene ikke er godt nok.

– Dette er ingen løsning for reiselivet vårt. Pakkereisebransjen er akkurat like dårlig stilt som de var før forslaget kom, sier stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap), som også er medlem i næringskomiteen.

– Det er umulig å skulle betale lån med to prosent rente i løpet av seks år når du har mistet inntektene. Vi hører allerede at reisearrangørene sier at de ikke kan bruke dette, sier Lyngedal.

Hun stiller også spørsmål om hva som skjer med alle reisene som har blitt bestilt, og skal gjennomføres etter 14. juni.

–Jeg skulle ønsket de la frem en ordning med tilskudd til bedriftene, og et lengre løp, der hele næringen er med på å betale. Pakkereiseselskapene er så viktige for reiselivet, sier Lyngedal.

Kaski: – Bommer på målet

– Dette var ikke den løsningen for pakkereiseselskapene vi mente å ha bestilt. Dette er en låneordning som egentlig ikke hjelper, og regjeringen skulle heller tilbudt en statlig støtteordning til en av de bransjene som har blitt hardest rammet, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

Hun sier at dette er tiden for å sikre jobber og hindre konkurser, også i reiselivsnæringen.

– Denne løsningen bommer på målet, og på grunn av tidsbegrensningen tar den også for seg en altfor liten del av problemet. Reiselivsbransjen trenger mye mer enn dette, sier Kaski.

Også Frps Siv Jensen skriver i en melding til E24 at hun ser at næringen selv er kritisk til løsningen, og at man vil bruke de neste dagene til å sette seg inn i det som har kommet fra regjeringen.

Stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, mener regjeringens forslag om lånegaranti til pakkereisebransjen er for dårlig.

Mener regjeringen ikke har glemt reiselivet

Reiselivet føler seg glemt av regjeringen etter dagens budsjettfremlegging, men Nybø maner til tålmodighet, og sier det kan komme mer i den tredje fasen av tiltak som regjeringen jobber med.

– Betyr det at det kan komme kompensasjonsordninger til reiselivet i denne pakken?

– Jeg vil ikke være så detaljert som det, men vi tar med oss innspillene vi har fått fra reiselivet inn i arbeidet med fase tre. For det er ingen tvil om at reiselivet er hardt rammet og at det er en av bransjene som vil kjenne krisen også langt frem i tid.

Samtidig er hun tydelig på næringslivet, inkludert pakkereiseselskapene, også nyter godt av andre tiltak fra fase én og to, som regjeringen har lansert de siste månedene.

Lånegarantien må godkjennes av ESA før den kan hjelpe norske pakkereiseselskaper.