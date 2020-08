Bareier reagerer på skjenkestopp: – Flere millioner kroner kommer til å gå tapt

Myndighetene innfører nasjonalt forbud mot servering av alkohol etter midnatt. Det får store konsekvenser for utelivsbransjen, og Virke er skuffet.

Kim Søyland, daglig leder i byOslo Group, som driver flere utesteder i hovedstaden, forteller om vekst i omsetning etter at skjenketiden ble utvidet forrige uke. Vis mer byOslo Group

Publisert: Oppdatert: 7. august 2020 18:44 , Publisert: 7. august 2020 17:00

– Flere millioner kroner og mange arbeidsplasser kommer til å gå tapt når skjenkingen stopper klokken tolv og det ikke åpnes opp for mer enn 200 personer ved arrangementer. Ikke bare hos oss, men i hele bransjen, sier Kim Søyland, daglig leder i byOslo Group.

ByOslo driver utestedene Justisen, Stratos, Nedre Løkka, BA3, F6, Gamle Museet og IVY i hovedstaden, og selskapet har rundt 150 ansatte.

Under pressekonferansen fredag ettermiddag kom beskjeden om at det innføres et nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter midnatt lørdag 8. august.

– Dette er en tung nyhet for vår bransje. Det kommer til å få store konsekvenser, fortsetter han.

Usikkert hvor mange arbeidsplasser som forsvinner

Søyland kan foreløpig ikke si noe om hvor mange arbeidsplasser som vil forsvinne.

– Det er ikke til å legge skjul på at en betydelig del av omsetningen vår skjer i de små timer. Vi har gjort alt for å følge smittevernreglene og har fått skryt fra kontrollørene. Nå er det utenforstående ting som rammer oss, sier han.

Søyland peker også på at utestedene i Oslo hadde strenge restriksjoner til i slutten av juni og fikk kun lov til å skjenke til klokken 23:30.

– Når de åpner landegrensene og smitten blusser opp igjen, er det vanskelig å svelge at vår bransje blir rammet av restriksjoner igjen. Det føles urettferdig, sier han.

– Hva skjer med de forskjellige utestedene nå?

– For kort tid siden la vi bemanningsliste for måneden og har planlagt å hente ytterligere folk tilbake fra permittering. Nå må vi sette oss ned igjen og legge kabalen på nytt og vurdere nye permitteringer istedenfor å hente ansatte tilbake. Det er mye usikkerhet og uforutsigbarhet som gjør det vanskelig å planlegge.

Virke: Større fare for hjemmefester

Den siste tidens smitteøkning skyldes ikke serveringsbransjen, mener Virke, som er svært skuffet over regjeringens forbud mot å servere alkohol etter midnatt.

Innstrammingen, som gjelder fra 8. august, kan virke mot sin hensikt, mener Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen.

– Vi har forståelse for behovet for å stramme inn, men dette kan i verste fall virke mot sin hensikt hvis det blir flere fester hjemme hos folk, i parker og på andre steder hvor det ikke er profesjonelt oppsyn, sier han.

– Økningen i smitte skyldes ikke serveringsbransjen, som har jobbet knallhardt for å sikre overholdelse av smittevernreglene, sier han og peker på at bransjen allerede er hardt rammet av koronapandemien.

Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Han er skuffet over regjeringens skjenkestopp. Vis mer Terje Bendiksby

Kanselleringer

For byOslos konferanse- og selskapslokaler var det knyttet stor spenning til om myndighetene ville åpne opp for konferanser med opptil 500 mennesker. Men slik ble det ikke.

– Vi vet ikke hvor mange kanselleringer som kommer i forbindelse med konferanser nå. Mange har også ventet på at myndighetene skulle tillate forsamlinger med opptil 500 deltagere før de bestilte. De bookingene mister vi nå, og de vi allerede hadde, blir nå kansellert, sier Søyland fortvilet.

Nå håper han myndighetene kommer på banen og hjelper bransjen gjennom nok en nedstengning.

– Kontantstøtteordningen må fortsette videre utover høsten. Vi ante litt optimisme da reglene ble lempet på tidligere i sommer, men nå er uforutsigbarheten stor, sier han.