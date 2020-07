Stordalen har ikke planer om flere hotellraid: – Et hyggelig unntak

Petter Stordalens Nordic Choice Hotels snapper opp konkurshotellet First Marin Hotel i Bergen. Hotellkonsernet har fått 131 millioner i kontantstøtte, men administrerende direktør Torgeir Silseth avviser at skattebetalerne har finansiert hotelloppkjøpet.

Choice-grunnlegger Petter Stordalen og administrerende direktør Torgeir Silseth i hotellkjeden Choice utvider i Bergen. – En fin mulighet som bød seg, sier Silseth. Vis mer Siv Dolmen, VG

First Marin Hotel i Bergen gikk under i Maribel-konkursen i midten av juli.

Fredag ble det klart at Choice tar over hotellet.

– First Marin Hotel er et hotell vi har fulgt med på i lengre tid. Etter konkursen var det en fin mulighet som bød seg, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels.

Hotellet har 151 rom og ligger på Bryggen i Bergen.

– Eieren påsto det var byens beste beliggenhet. Det er en flott bygning, og vi har langsiktig tro på Bergen, i tillegg til at vi trenger flere rom i byen, sier han.

Administrerende direktør Torgeir Silseth i hotellkjeden Choice utvider i Bergen. Vis mer Mattis Sandblad, VG

– Vil ikke koste oss mye

Choice-eier Stordalen har tidligere uttalt at han har tapt en milliard på hotellvirksomheten, og at gjelden hans beløper seg til ti milliarder.

– Hotellovertagelsen i Bergen er et offensivt og langsiktig grep som ikke vil koste oss mye. Det vil tvert i mot bidra til vekst for Choice, sier Silseth.

– Dette er et stort system. Mye av gjelden det har vært snakk om er knyttet til eiendom, sier han.

Hotellkonsernet har fått 131 millioner kroner i kontantstøtte etter virusutbruddet.

– Jeg ser ikke sammenhengen mellom at vi skriver under en ny leiekontrakt og kontantstøtten vi har mottatt. Kontantstøtten er et resultat av at inntektene har uteblitt på grunn av nedstengningen, sier han.

Choice tar over First Marin Hotel på Bryggen i Bergen. Vis mer Pressebilde Nordic Choice Hotels

Blir ikke flere hotellraid

Overtagelsen skjer i form av en 15-årig leiekontrakt med gårdeier Realforum, i tillegg til at Choice har kjøpt ut boet.

– Vi kjøpte varelageret og det som var der, og så vil vi pusse opp over vinteren frem mot neste års sesong. Da vil vi stå klare til en forhåpentligvis veldig god sommer.

Flere Choice-oppkjøp er lite trolig, ifølge Silseth.

– First Marin er et interessant hotell for oss, og så får andre aktører i bransjen ta det de vil ha. Vi trenger flere hotellrom i Bergen, men det er ikke slik at vi kommer til å kjøpe mange nye hoteller fremover.

– Dette var et hyggelig unntak.

– Tøff og krevende høst foran oss

Utenlandske turister har i stor grad uteblitt i sommer. Nordmenn på norgesferie har imidlertid bidratt til å demme opp for nedgangen i sommer.

– Det står dårlig til i reiselivsbransjen, og det kommer til å gjøre det en stund fremover. Maribel-konkursen er et eksempel på det. Vi legger bak oss en overraskende positiv sommer i Norge, men det ligger en tøff og krevende høst foran oss.

– Men vi har det vi trenger for å komme oss gjennom.

