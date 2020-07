Maribel-konkurs: Alle på hotell og konferansesenter mister jobben

Det er åpnet konkurs i fire nye Maribel-selskaper. Alle på hotell- og konferansesenteret på Hellerudsletta mister jobben.

Publisert: Publisert: 24. juli 2020 17:09

– I går ble det åpnet konkurs i fire nye Maribel-selskaper: X Meeting Point Norway AS, Sweden Hotel Management AS, Belvar Brands AS og Belvar Life Oslo, sier bostyrer Egil Hatling til E24 fredag ettermiddag.

Konkursene kommer som konsekvens av at bostyrer rydder opp i selskapsstrukturen til konsernet.

– Først ble det åpnet konkurs i konsernets operative selskaper. Når vi rydder i selskapsstrukturen, har vi åpnet konkurs i selskapene som er ulønnsomme og insolvente, sier han.

Konkursene rammer det massive hotell- og konferansesenteret på Hellerudsletta. Det er Belvar Life Oslo som har stått for hotelldriften, mens X Meeting Point Norway er selskapet bak driften av konferanse- og eventsenteret.

– Hva kommer til å skje med de ansatte her?

– De ansatte blir sagt opp og mister jobben. Hotellet har vært stengt i over fire måneder på grunn av corona, og vi ser at gjeldsbelastningen er for stor til å kunne drive videre, svarer han.

I en e-post opplyser Hatling at det ved konkursåpning er 49 ansatte i selskapet X Meeting Point AS og 18 ansatte i Belvar Life Oslo AS. Alle de 67 ansatte sies opp, bekrefter bostyrer.

Fra før av er det kjent at det var planlagt arrangementer på hotellet utover høsten. Hva som kommer til å skje med dem, er foreløpig usikkert, opplyser Hatling.

Da E24 snakket med bostyreren for to dager siden, fortalte han at han håpet å få på plass en løsning for videre hotelldrift i løpet av neste uke.

– Det ser fortsatt veldig bra ut, det går den riktige veien, opplyser han fredag ettermiddag.

