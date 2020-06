En av Norges eldste turoperatør er konkurs

SPISSKOMPETANSE: Turoperatøren hadde blant annet reiser til Karibien og Sør-Amerika. Her fra Brasil. Vis mer Jostein Matre

19. juni 2020

Turoperatøren Espnes skriver på deres nettside at selskapet er konkurs. Ifølge selskapet er Espnes en av Norges eldste norskeide turoperatør.

– Det er med uendelig tristhet at vi nå må takke for oss og stenge døren. Børa ble for tung å bære, skriver selskapet.

Selskapet går ikke inn på hva som er grunnen til konkurs, men reiselivsnæringen har vært hardt rammet av coronapandemien.

Espnes har likevel hatt et akkumulert årsresultat på minus 1,7 millioner kroner siden 2015. I tillegg har selskapet hatt fallende omsetning de siste årene.

Espnes har i snart 60 år hatt reiser til nordmenn over flere kontinenter, med spisskompetanse på Karibien og Sør-Amerika.

Reisebyrået og turoperatøren ble grunnlagt i Bardu av Bjørn Erling Espnes i mai 1966.

