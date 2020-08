Hurtigruten-ansatt med risikokompetanse varslet om grove brudd på smittevernregler

En ansatt i Hurtigruten med utdanning og jobberfaring i samfunnsberedskap og risikoanalyse slo alarm om grove feil i smittevernet på Hurtigruten «Roald Amundsen».

VARSLET: En ansatt på «Roald Amundsen» med utdanning og jobberfaring i risikohåndtering og samfunnsikkerhet varslet om brudd på smittevern på «Roald Amundsen». Vis mer Håkon Steinmo

Publisert: Oppdatert: 14. august 2020 13:38 , Publisert: 14. august 2020 13:19

En bekymringsmelding avdekker grove feil ved håndteringen av koronasmitte på hurtigruteskipet «Roald Amundsen». En ansatt på skipet med utdanning i samfunnssikkerhet og jobberfaring i sivilt beredskap varslet kaptein, rederi og myndigheter om grove brudd på elementære smitteregler.

Det viser e-poster sendt mellom ansatte i hurtigruten og Tromsø kommune som iTromsø har fått innsyn i.

Tirsdag 4. august får smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune en e-post med emne «umiddelbar sikkerhets-bekymring».

E-posten er en videresending av en bekymringsmelding den ansatte har sendt til sikkerhetsdirektør Roy Pedersen i Hurtigruten.

Mannen skriver at «det medisinske teamet om bord har ved alle anledninger vist seg å være inkompetent».

Han gir i e-posten 20 eksempler på hvordan det medisinske teamet og ledelsen på skipet har «demonstrert livsfarlig inkompetanse», og ber kommunen «treffe tiltak for å beskytte liv og helse på skipet».

Neste dag gjennomførte kommunen tilsyn på skipet som avdekket grove brudd på smittevernet og langt flere syke enn det skipslegen hadde rapportert.

Skipslegen ble isolert på sin lugar mens kommunen overtok det medisinske ansvaret for mannskapet om bord.

OVERTOK: Kommunen overtok det medisinske ansvaret for besetningen på «Roald Amundsen». Vis mer Håkon Steinmo

Varsler med risikokompetanse

Den ansatte som varsler har jobbet i ekspedisjonsteamet i Hurtigruten på seilinger i Arktis og Antarktis. Han mønstrer på 17. juli på Hurtigrutens flaggskip «Roald Amundsen».

Det er rederiets nyeste og flotteste skip, med rederiets øverste flåtekaptein ved roret. Om bord er også rederiets sjef for maritime operasjoner.

Mannen som varsler skal vise seg å ha en spesiell kompetanse til å vurdere sikkerhet og beredskap. Han har tre års utdanning i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Tromsø, og skriver om egen utdanning at det har gitt han viktig kunnskap.

«Utdanningen har gitt meg kunnskap om prinsipper, metoder og modeller som kan brukes til å drifte sikkerhet for folk, organisasjoner og miljø», skriver mannen på en nettside.

Han forteller at utdanningen gir kunnskap om risikoanalyser, undersøkelser av ulykker og krisehåndtering, og at han har spesialisert utdanning i redningsoperasjoner.

Før han startet i Hurtigruten jobbet han som operativ fagansvarlig i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

«Jeg tror at læring er det viktigste fundamentet for et effektivt sikkerhetsregime», skriver mannen på nettsiden, før han mønstrer på skipet.

Der oppdager han at ikke alt er som det skal være på Hurtigrutens flaggskip.

STASJON: Medisinsk team har stasjonert seg på kaia utenfor skipet. Vis mer Håkon Steinmo

Fant blod eller avføring

Mannen hevder at skipsledelsen punkt for punkt har brutt internasjonale og nasjonale regler, og brutt Hurtigrutens interne prosedyrer for smittevern.

De er skrevet ned og godkjent av direktoratet i dokumentet «Safety management manual explorer Covid-19 outbreak prevention and response, versjon 6».

Blant de mange punktene mannen nevner er brudd på regler for smittevern, helsesjekk, renhold, matservering, desinfeksjon, isolering av syke, avstand og uautoriserte besøk:

Regelen om daglig måling av ansatte for mulig feber ble ikke gjennomført, selv om skipsledelsen ble varslet om at reglene ikke ble fulgt.

Hotellansatte på skipet skal trenes i tegn på sykdom, blant annet tilsmusset sengetøy. Da mannen mønstret på skipet var sengetøyet hans tilsmusset med blod eller avføring, ifølge bekymringsmeldingen.

TAR DET PÅ ALVOR: Rune Thomas Ege er kommunikasjonssjef i Hurtigruten, han tar bekymringsmeldingen på alvor. Vis mer Pressefoto

Hurtigrutens kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege forteller at de tar bekymringsmeldingen på alvor.

– Vi tar alle bekymringsmeldinger på største alvor, og vi vet at alle om bord på MS Roald Amundsen har vært gjennom en tøff og vanskelig tid, uttaler Ege i en e-post.

– Vi gjør alt vi kan for å følge opp våre kolleger. I tillegg til daglig oppfølging, har vi tatt små og store grep for å gjøre dagene om bord bedre – som inkluderer alt fra daglige nyhetsbrev til bedre bredbånd og tettere oppfølging av hver enkelt, legger han til.

Verre og verre

Etter at båten kom til havn i Tromsø siste dag i juli fortsatte regelbruddene, ifølge bekymringsmeldingen:

Helsepersonell undersøkte ansatte som kunne være smittet uten å bruke smittevernutstyr.

Etter at ledelsen på «Roald Amundsen» ble gjort oppmerksom på at det var utbrudd av smitte om bord på båten, ble ansatte instruert å ta taxi tilbake til skipet, og utsatte slik taxisjåfører for mulig smitte.

Ansatte ble samlet på dekk 10 til allmøte, etter at det ble kjent at det var utbrudd av smitte. De ansatte hadde ikke ansiktsmaske, og de fleste av dem som senere viste seg å være smittet deltok trolig på møtet.

Regler om en meters avstand under crewets måltider ble ikke gjennomført og mannskap som kunne være smittet deltok i matservering.

Mannskap som hadde delt lugar med smittede personer, ble ikke isolert.

Vil ikke kommentere

iTromsø har i flere dager kontaktet mannen som varslet og bedt om intervju.

Han svarer i en e-post med å vise til en nettlenke til en nyhetsartikkel i avisen Klassekampen. Der er overskriften at de ansatte i rederiet ikke får uttale seg til mediene.

VIL IKKE KOMMENTERE: Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen ønsker ikke å kommentere varslerens brev Vis mer Håkon Steinmo

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø sier varslerens brev viser at det har vært mangelfull informasjon fra Hurtigruten.

Hun tar en lang pause da iTromsø spør hvordan hun vil oppsummere Hurtigrutens håndtering av koronasmitten på «Roald Amundsen».

– Hva skal man si? Hvordan skal man si noe fornuftig om det? Dette bør resultere at rutinene gjennomgås på alle punkter hvor det har sviktet, for at ikke noe lignende skal skje igjen, sier Kristoffersen.

Hurtigruten ønsker ikke å kommentere detaljer i varslerens brev.

– Å ivareta helsen og sikkerheten til våre gjester og ansatte er Hurtigrutens viktigste jobb. Nå jobber vi med å ta vare på våre kolleger, i tillegg til å komme til bunns i hva som har skjedd. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere enkeltpersoner eller enkeltdetaljer som dette, uttaler Ege i e-posten.

