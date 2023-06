SAS-pilotene får ikke sete i viktig kreditorkomité

SAS-pilotenes krav om at de må få være med i en viktig komité for kreditorene til SAS, avvises av amerikansk dommer.

Roger Klokset, leder for Norske SAS-flyveres forening, får ikke gjennomslag for kravet om at pilotene skal være med ikomiteen til de usikrede SAS-kreditorene.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Helt siden SAS søkte konkursbeskyttelse i USA i fjor (kalles Chapter 11), har pilotene kjempet for å få et sete i komiteen til de usikrede kreditorene.

Denne komiteen kan ha stor makt i gjeldsforhandlingene som SAS nå kjører med alle dem som de skylder penger.

I løpet av sommeren skal komiteen stemme over om de usikrede kreditorene bør godta SAS’ kommende tilbud til dem.

Nå har pilotene fått et endelig avslag på deres krav om å bli med i komiteen. Det har den amerikanske dommeren som styrer SAS’ konkursforhandlinger, avgjort.

Les på E24+ Anko van der Werff vil ikke tenke på hva som skjer om planen hans ikke lykkes

Argumenterte med legitimitet

Pilotene har argumentert med at de ansatte pleier å være med i kreditorenes komité i andre i Chapter 11-saker med flyselskaper.

De har også vist til at det i dag ikke er noen skandinaviske kreditorer der.

– Det er viktig for legitimiteten til prosessen at det er med en skandinavisk kreditor og at de ansatte har en representant i komiteen.

Det sa pilotenes advokat under et rettsmøte i USA tirsdag.

Men dette synet nådde ikke frem.

Dommer støttet vaktbikkje

– Kravet er avslått. Hvis det virkelig var nødvendig med en egen skandinavisk kreditor i komiteen, så er jeg ikke sikker på at pilotene vil være de mest representative for disse.

Det sa dommer Michael E. Wiles da han avslo pilotenes begjæring.

Han støttet dermed synet til et organ under det amerikanske justisdepartementet, kalt US Trustee.

Dette organet har gått klart imot at SAS-pilotene skulle få bli med i komiteen.

US Trustee har som oppdrag å overvåke slike prosesser som SAS nå er i. US Trustee har også ansvar for å sørge for at kreditorene til et selskap som er i Chapter 11, får organisert seg.

US Trustee fungerer kort sagt som en vaktbikkje i slike prosesser.

Dommer Michael E. Wiles slapp ikke pilotene inn som medlem med stemmerett i de usikrede kreditorenes komité.

Lovet å støtte SAS’ plan

Det var som en del av lønnsoppgjøret i fjor at pilotene fikk et krav på SAS på 1 milliard svenske kroner. Dermed ble også pilotene kreditorer til SAS.

De meldte seg da straks som et villig medlem av komiteen.

Men US Trustee likte ikke at pilotene i fjor sommer hadde inngått en avtale med SAS. Der lovet pilotene på forhånd at de som kreditor ville støtte SAS’ fremtidige plan for å avslutte Chapter 11-prosessen i USA.

US Trustee har ment at pilotene ikke kunne innta en uavhengig rolle når de alt på forhånd hadde gjort en avtale om på forhånd å støtte SAS.

SAS’ Chapter 11 plan er ikke lagt frem ennå. Men ut fra signalene til nå vil den trolig inneholde at de store, usikrede kreditorene må ta svært store tap, og at aksjonærene taper alt.

Pilotene og SAS endret sent i fjor høst på den omstridte avtalen. Og pilotene har siden påberopt seg at de nå står helt fritt fra SAS.

SAS’ konsernsjef Anko van der Werff og pilotene sto steilt imot hverandre under lønnsforhandlingene i fjor sommer. Men som kreditorer til SAS kan pilotene ha mange av de samme interessene som flyselskapet.

Mener komiteen fungerer

I dag har kreditorenes komité av kun fire medlemmer. Blant disse er flyprodusenten Airbus og leasingselskapet Jackson Square Aviation. Disse to har meldt inn usikrede krav på henholdsvis 6 millioner kroner og 595 millioner kroner. De to andre er et flymatselskap og en europeisk investor.

Fire kreditorer i komiteen holder, mener US Trustee. US Trustee viser også til at pilotene siden tidlig i fjor høst har fått være observatører i komiteen. Pilotene har gjennom det kunnet gi uttrykk for sitt syn. Men da altså uten stemmerett.

De fire pilotforeningene i SAS har gått sammen om at det var Norske SAS-flyveres forening som skulle representere dem alle om de fikk plass i komiteen,

– Vi synes dette er skuffende. Vi føler at vi ikke bare representerer pilotgruppen, men alle ansatte i SAS. Vi synes derfor at vi har hatt en legitim grunn til å være representert. Men vi vil i alle fall fortsatt ha observatørstatus i komiteen.

Det sier nestleder Ole Knutsen Norske SAS-flyveres forening i en kort kommentar.