Vestre vil finne ut hvor dagligvarepengene blir av

Statsråden varsler tre nye tiltak overfor dagligvarebransjen.

Vestre og Borch er bekymret for økende matpriser.

Regjeringen ønsker å finne ut av hvor overskuddet i dagligvarebransjen blir av.

– Det ene vi gjør er å gjennomføre en marginstudie for å se på hvor marginene i denne verdikjeden blir av. Vi hører ulike fortellinger. Vi ønsker å få mer kunnskap om hvor prisdannelsen skjer og hvor overskuddet blir av. Nå vi ser at prisen på melk øker vesentlig mer for forbrukerne enn hva den gjør for produsent, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på en pressekonferanse.

Vestre varsler også tiltak mot det han omtaler som prissignalisering.

– Det er urovekkende at aktører gjennom media varsler om økninger før de faktisk skjer. Det kan grense til ulovlig prissamarbeid, sier han.

E24 omtalte i høst konkurransedirektør Søreides klare advarsel til dagligvareaktørene om prissignalisering i media.

Vestre poengterer at han ikke slår fast at dette har skjedd, og at praksisen kan være utilsiktet, men at det likevel kan ha uheldige konsekvenser for konkurransesituasjonen.

Det tredje tiltaket regjeringen varsler er en utredning på hvordan prisdannelsen i dagligvaremarkedet skjer.

Møter med bransjen

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og matminister Sandra Borch (Sp) har torsdag avholdt møter med aktører fra dagligvarebransjen.

Bakteppet er kraftig inflasjon gjennom fjoråret og ytterligere varslede prisøkninger fra 1. februar.

– Det bekymrer oss. Det er svært viktig at dagligvarebransjen er sitt samfunnsansvar bevisst og sørger for at prisene ut til forbrukerne ikke øker mer enn absolutt nødvendig, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Norgesgruppen NorgesgruppenDagligvarekonsern bak kjeder som Kiwi, Meny, Spar og Joker. Står for 44 prosent av omsetningen i markedet. vil imidlertid ha seg frabedt mistanker om at de utnytter situasjonen til å øke prisene ekstra.

– Både leverandørene og butikkene opplever at kostnadene går i taket. Det fører til at matvareprisene øker, men vi tjener likevel mindre på denne situasjonen, sier Norgesgruppens konsernsjef Runar Hollevik.