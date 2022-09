NHO om strømstøtte til bedrifter: – Det haster

Næringsministeren la fredag frem forslag på bordet om strømstøtte til bedriftene. NHO og Virke mener at næringslivet fortjener en snarlig løsning.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, er opptatt av at det må ligge en direkte tilskuddsordning i bunnen for en strømpakke til næringslivet.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har fredag hatt møte med NHO, Virke og LO angående strømstøtte til bedriftene.

Blant de viktigste spørsmålene knyttet til strømstøtteordningen er hvorvidt det vil dreie seg om en låneordning, eller om det vil ligge direktestøtte i bunn.

Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke, sier at pakken fra regjeringen som ble presentert i dag er interessant.

Virke skal nå bruke helgen på å vurdere tiltakene grundig før neste møte med regjeringen over helgen.

– Vi skal være løsningsorienterte og er innstilte på å finne en løsning. Det fortjener næringslivet, sier Sigurdsen.

Han peker på at det blant annet må loves forutsigbarhet overfor virksomhetene, ved at det opprettes attraktive fastprisavtaler på strøm.

Hovedregelen mener Sigurdsen bør være at det gis lån som kan omgjøres til tilskudd dersom virksomhetene innfører energisparetiltak.

– Tiltakene må samtidig være tilpasset dagens situasjon. Strømprisen er på et helt annet nivå enn den var for kun kort tid siden, noe som selvfølgelig gjør situasjonen en helt annen, og at alle tiltak bør vurderes, sier han.

NHO: – Det haster

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, skriver i en e-post til E24 at det ble lagt frem flere forslag under møtet som de nå vil se nærmere på.

– NHO har hele tiden vært opptatt av at det må ligge en direkte tilskuddsordning i bunnen for en strømpakke til næringslivet. Vi trenger en målrettet refusjonsordning til de bedriftene som er hardest rammet av ekstreme kraftpriser. Dette haster, skriver Almlid.

Almlid sier videre at NHO skal møte regjeringen igjen til uken for å gi tilbakemeldinger på forslagene.

– Bedriftene har allerede betalt milliarder i økte strømregninger til stat og kommune. Noe av dette bør gis tilbake til de bedriftene som sliter mest, fortsetter han.

Møtes igjen over helgen

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har lagt frem forslag til strømstøttetiltak for næringslivet for LO, NHO og Virke, men vil ikke dele detaljer i etterkant av møtet.

– Vi nærmer oss, sier Vestre til NTB etter møtet fredag ettermiddag.

– Vi har sett på ulike tiltak som kan være aktuelle for å komme de mest utsatte bedriftene til hjelp allerede i høst, og vi er enige om at vi skal snakkes igjen om noen dager for å se hvor langt vi er kommet, sier Vestre til NTB etter møtet.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har lagt frem forslag til strømstøttetiltak for næringslivet for LO, NHO og Virke på et møte fredag.

Han gjentar at planen er å presentere tiltakene i løpet av september, men holder foreløpig kortene tett til brystet.

– Nå skal trepartssamarbeidet få virke, da er en av de fine tingene at kan snakke fortrolig med hverandre og teste ulike ideer, sier Vestre.

Han sier det har vært mange skisser på bordet i dialogen de har hatt de siste ukene. Nå er det blitt færre.