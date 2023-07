Vil granske svensk og dansk milliardstøtte til SAS

EU-kommisjonen skal undersøke om corona-støtten til det kriserammede flyselskapet var i tråd med EUs midlertidige regler under coronakrisen.

Høsten 2020 sto flyselskapet SAS i fare for å gå konkurs på grunn av reiserestriksjoner under coronakrisen.

I august 2020 bladde Danmark og Sverige opp om lag 11 milliarder kroner for å støtte opp under selskapet, etter at EU hadde løsnet på sine regler om statsstøtte.

EU-kommisjonen godkjente opprinnelig statsstøtten fra Sverige og Danmark til SAS i august 2020. Men Ryanair klaget på støtten, og i juni i år ble godkjennelsen opphevet av en EU-domstol.

EU-kommisjonen har nå åpnet en granskning av saken etter at retten annullerte den tidligere godkjennelsen, ifølge en melding.

Retten mente at vilkårene i de midlertidige corona-reglene ikke var oppfylt. Det manglet en mekanisme som skulle sikre at Sverige og Danmark fikk tilstrekkelig kompensasjon for sine investeringer, og at SAS ville ha incentiver til å kjøpe tilbake aksjene fra de to statene så raskt som mulig.

Venter avgjørelse i 2023

Kommisjonen mener at Sverige og Danmarks grep er i tråd med de midlertidige reglene, med unntak av mekanismen som retten mener manglet. EU-kommissær med ansvar for konkurransepolitikk Margrethe Vestager sier at granskningen vil forsøke å finne ut av dette så raskt som mulig.

– Så snart dette aspektet er adressert, bør det forventes et positivt utfall. Når det gjelder prosess bør det være mulig å konkludere analysen innen utgangen av året, sier Vestager i en melding.

– Dagens avgjørelse har ingen direkte tilknytning til det pågående arbeidet med SAS’ fremtid, sier hun.

Sverige og Danmark samt tredjeparter med interesse i saken skal nå få anledning til å gi sine kommentarer til undersøkelsen, opplyser kommisjonen.

Da corona-nedstengningene startet i 2020, valgte EU å innføre et midlertidig regelverk som lettet på statsstøttereglene under krisen. Dette skjedde 19. mars 2020. Siden har reglene blitt endret flere ganger. De midlertidige reglene utløp 30. juni 2022.