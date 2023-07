Latterlig lønnsom

Komiker og investor Thomas Giertsen (52) har fått erfare fordelene ved at folk forventer at du er en dust. Da har du nemlig et stort handlingsrom.

– At jeg tapte 87 millioner?

Thomas Giertsen rister oppgitt på hodet. Så blotter han en bred, men ikke helt perfekt – en opprørsk fortann har liksom trengt seg litt fram – tanngard.

– Nei, sier han.

– Det stemmer ikke.