Brukte utenlandske kort for å «ligge lavt»

OSLO TINGRETT (E24): John Carew erkjenner at han brukte utenlandske kort for at Skatteetaten ikke skulle «pirke og plage» ham.

TILTALT: John Carew blir spurt ut i retten onsdag. Her spilte han i kjendiskampen under Norway Cup i 2013.

Carew blir spurt ut av aktor på rettssakens andre dag.

Det sentrale spørsmålet i saken er hva Carew tenkte i perioden han er tiltalt for å forsettlig ha unndratt skatt. Carew har erkjent at han burde betalt skatt, men hevder at han ikke har gitt norske skattemyndigheter feilaktige opplysninger med vilje.

Ligge lavt

Økokrim har dokumentert at Carew har oppholdt seg mer enn 183 dager i året – eller mer enn 260 dager over en 36-månedersperiode – i Norge mellom 2014 og 2019.

Dette er dokumentert via kontoutskrifter som viser at Carew har brukt kortet sitt i Norge.

Tirsdag la påtalemyndigheten frem en e-post der Carews advokat og nære venn skrev følgende til Carew, etter å ha fått varsel om skattekrav fra Skatteetaten:

«Hei John. Jeg har fått et nytt brev fra skatteetaten. De vil skattlegge deg for alt du eier og har i Norge. Det kan bety mange millioner i restskatt for deg», åpner Flod, og uttrykker frustrasjon for situasjonen, før han skriver følgende:

«Bakgrunnen er at de har undersøkt når og hvor du har brukt ditt bankkort, billeie og restauranter på Gardermoen. Jeg var sikker på at du har brukt et utenlandsk bankkort i Norge, men du har brukt et norsk? Det var i så fall ikke særlig smart. De har jo vært etter deg i lang tid.»

MANGEÅRIGE VENNER: John Carew og Per A. flod har samarbeidet siden 90-tallet.

– Per ville du ikke skulle legge igjen spor da eller?, spør aktor Marianne Bender.

– Fordi man så at det skulle lite til for at Skatteetaten skulle begynne å pirke. og plage oss. Og som Per sa, så var de ute etter å ta meg, svarer Carew.

– Hva tenkte du om å bruke utenlandske kort for å ikke bli sporet?

– Jeg forholdt meg til det Per sa. Jeg tolket det som at man skulle ligge lavt, fordi det skulle lite til før Skatteetaten begynte å pirke litt, sier Carew. Han viser til en sak fra 2010 der Skatteetaten ba om opplysninger om Carews opphold i Norge, og Per A. Flod «vant» mot etaten i Carews øyne, fordi han etter dette slapp å betale skatt.

LANDSKAMP: Carew forteller at han og Flod følte at Skatteetaten gjorde undersøkelser på bakgrunn av at de så ham spille landskamp.

– Vi oppfattet at de så meg i en landskamp, og ville undersøke. Det var for å få husfred, ikke fordi det var ulovlig eller noe sånt, sier Carew.

– Du gjorde deg ingen tanker rundt det?

– Jeg forholdt meg til det Per sa, gjentar Carew.

AKTOR: Statsadvokat Marianne Bender leder utspørringen av Carew.

Mentalt skattetilhørende

I sin forklaring fortsetter Carew å peke på Per A. Flod, og sier flere ganger at han helt siden han var i tenårene har stolt fullt og helt på Flods vurderinger.

Ifølge Carew har han tidligere forstått skattetilhørighet som noe som dreier seg om hvor man har såkalt «sentrum for livsinteresse».

Dette er noe Flod hadde fortalt ham, etter at Skatteetaten i 2014 ba om opplysninger om antall dager han oppholdt seg i Norge.

Sentrum for skatteinteresse er noe han tolket som en kombinasjon av hvor man jobber, bor, har venner og hvor man har sine ambisjoner.

Carew sier at han forholdt seg til hva Per Flod sa, og at han forsto at ambisjoner og hvor man selv kjenner at man hører til mentalt.

– Kan man tilhøre mentalt hvor man vil?, spør aktor.

– Jeg tenkte det da, svarer Carew.

– Alle vennene mine, nettverket mitt, de jeg snakket med, var i England. Sånn har det vært siden 2007, sier han.

– Det er det du legger i å mentalt høre til?

– Ja, svarer Carew.

Erkjenner store avvik

Carew fikk en rekke spørsmål fra aktor Marianne Bender om antall oppholdsdager i Norge i 2014.

Til Skatteetaten opplyste Carew, via sin agent Per A. Flod, at han hadde vært 60 dager i Norge i 2014.

I en annen e-post til en britisk rådgiver har Carew oppgitt opphold i hele verden. Oppholdene i Norge avviker fra hans egen rapportering, selv om e-postene er sendt med noen måneders mellomrom.

Skatteetatens egne undersøkelser – basert på Carews kortbruk – viste at han hadde vært 169 dager i Norge i perioden mellom 1. januar og 1. oktober 2014.

Konfrontert med dette svarer Carew at han ikke kan huske brevet fra Skatteetaten og gjentar at det var Per A. Flod som håndterte skattesaken for ham.

Aktor stiller Carew en rekke spørsmål om e-post han sendte til Skatteetaten med en oversikt over antall dager han hadde vært i Norge i 2014 og 2015. Disse avviker betydelig fra Økokrims egen oversikt, som er basert på Carews kontoutskrifter.

Carew vedgår at oversikten han sendte var omtrentlig, men sier han ville imøtekomme skatteetaten.

– Det er stort avvik da, mellom hva dere har funnet og hva jeg rapporterte, sier Carew.

Tiltalt for skattesvik

Carew er tiltalt for grovt uaktsom skattesvik og grovt forsettlig skattesvik.

Tirsdag erkjente han straffskyld for de uaktsomme forholdene i tiltalen, men han mener han aldri unndro skatt med vilje, og nektet derfor skyld for det forsettlige tiltalepunktet.

I sin frie forklaring fortalte han at han siden han ble profesjonell fotballspiller som 17-åring har hatt klubber og agenter som har styrt de trivielle delene av hans liv. En av disse personene er hans advokat og venn Per A. Flod, som har håndtert all kommunikasjon mellom Skatteetaten og Carew.

Flod har ifølge Carew insistert på at han ikke skulle skatte til Norge i den aktuelle perioden, og Carew har stolt på Flod, som han anser som en farsfigur.

Økokrim mener den tidligere fotballstjernen og eiendomsinvestoren har unndratt 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år. I disse årene var Carew bosatt i Storbritannia.