Konkurrenter tar innpå XXL i krise

Både Intersport/Sport 1-konsernet og Stadion gjorde det bedre enn markedet i andre kvartal.

SPISER AV XXL: Sport Holding, konsernet som eier blant annet Intersport, hadde et langt svakere omsetningsfall enn XXL i andre kvartal.

Etter to svært gode år i sportsbransjen under pandemien er det nå tyngre, viser tall fra Sportsbransjeforeningen.

Sammenlignet med andre kvartal i fjor var omsetningen for sportsbransjekjedene 5,3 prosent lavere.

Tallene tynges særlig av kriserammede XXL. Landets største sportskjede har slitt med altfor stort varelager, drevet «brannsalg» for å kvitte seg med produktene, tatt store tap og blødd på børs.

Forrige regnskap viste at XXL-omsetningen falt med over 7 prosent i kvartalet.

Tar markedsandeler

XXLs største konkurrenter er Sport 1 og Intersport. Kjedene drives hver for seg, men eies av samme Gjelsten- og Sunde-kontrollerte konsern, Sport Holding.

Administrerende direktør Ole-Henrik Skirstad forteller at de totalt hadde et omsetningsfall på 1,2 prosent.

– Vi er fornøyd med å ta litt markedsandeler, sier han.

Ole-Henrik Skirstad er toppsjef i Sport Holding.

Skirstad beskriver juni som en fin måned. Samtidig legger han ikke skjul på at det er en tid preget av generelt lavere etterspørsel.

– Det overordnede makrobildet påvirker oss alle. Også kundene, som handler litt rimeligere enn før. Vi skulle gjerne hatt blå tall, blå tall,Mens røde tall indikerer tap, eller i dette tilfellet nedgang, indikerer blå tall det motsatte. men vi er ikke misfornøyd.

– Er varelageret der det skal være?

– Vi har kontroll på det og har ikke sett noen spesiell grunn til å skulle ha ekstraordinære brannsalg for å få det ned. Men det er større press på marginene enn foregående år. Folk vil gjerne ha en god deal – og det får de.

Mindre sykkel

Stadion er landets fjerde største aktør, bak XXL, Intersport og Sport 1.

Kjeden skiller seg fra de andre ved ikke å være en typisk kjede med masse Stadionprofilerte butikker. Daglig leder Gisle Daviknes beskriver egen organisasjon snarere for å være en frivillig kjede «for gode og selvstendige sportsbutikker».

– Vi er et alternativ til lavpris og kampanjejaget ved å fokusere på fag og kvalitet.

Stadion-sjef Gisle Daviknes tar stadig markedsandeler.

Kjeden har mang en gang de siste årene meldt om sterkere omsetningsvekst enn bransjesnittet. Slik er det også nå.

– Vi økte med 4,4 prosent i andre kvartal, sier Daviknes.

– Hva tilskriver du den utviklingen?

– Vi satser fortsatt på merkevarer i motsetning til egne varemerker og opplever at det er et marked for det. Og så kan det være én forklaring er at vi er noe mindre eksponert på sykkel som har fått seg en knekk.

Administrerende direktør Trond Evald Hansen i Sportsbransjeforeningen skriver i en pressemelding at det fortsatt var noen forsinkelser på sykkelleveranser under årets andre kvartal.

«Før vi har summert sykkelsesongen, er signalene fra bransjen at sykkelsalget er litt ned mot fjoråret.»

Det dyreste henger igjen

Daviknes forteller at varelagrene til Stadion «fortsatt er noe større enn ønskelig».

Og selv om Stadion-sjefen på den ene siden fokuserer på «fag og kvalitet» når han forklarer andelsveksten, legger han ikke skjul på at også de merker kundenes svekkede kjøpekraft.

– Vi ser at de dyreste produktene oftere henger igjen. Og ikke minst merker vi press på marginene. Det er uungåelig når enkelte aktører driver så aggressivt brannsalg som de gjør.

– Men konjunkturene tatt i betraktning og hvordan alt utvikler seg, så er vi fornøyd med året så langt.