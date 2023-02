Fjernet kunsten fra Norges dyreste leilighet – nå er prisen 85 millioner

Fotballspiller og eiendomsinvestor Håvard Nordtveit har fjernet kunsten fra luksusleiligheten på Tjuvholmen, og jekket ned prisen med fem millioner kroner.

Den 305 kvadratmeter store luksusleiligheten til Håvard Nordtveit og kona Anna Berg Nordtveit selges nå med en kvadratmeterpris på over 278.000 kroner.

Den tidligere landslagsspilleren står gjennom sitt selskap Howie as oppført som selger av det som for øyeblikket er Norges dyreste leilighet til salgs på det åpne markedet.

Nordtveit kjøpte leiligheten for 76 millioner kroner i november, og overtok boligen i desember. Da luksusleiligheten ytterst på Tjuvholmen ble lagt ut for salg i romjulen var prisantydningen satt til 90 millioner kroner. Inkludert i prisen var en rekke kunstverk, deriblant et trykk av Edvard Munchs berømte verk «Vampyr».

Søndag ble boligen lagt ut på nytt på finn.no med nye bilder. I tillegg er prisen jekket ned med fem millioner til 85 millioner kroner.

Fire personer på visning

Dag-Rune Kristiansen, eiendomsmegler og daglig leder i Belèven, sier at fire personer har vært på privat visning siden leiligheten ble lagt ut for salg i romjulen.

– Prisreduksjonen skyldes at vi har tatt ut kunsten. Ingen av personene som har vært på visning eller vist interesse for leiligheten har vist tilsvarende interesse for kunsten, sier Kristiansen.

– Bare Munch-trykket har de tidligere fått et bud på fire millioner kroner for, så prisreduksjonen samsvarer sånn noenlunde med kunstverkenes antatte markedsverdi, sier Kristiansen.

Det var ikke kunstskattene som lokket folk til privatvisning i Dyna brygge 5 på eksklusive Tjuvholmen i Oslo.

Han sier det er god aktivitet i luksussegmentet av det norske boligmarkedet.

– Men med en så spektakulær leilighet som denne, i en så høy prisklasse, er det naturlig å henvende seg til kjøpere også utenfor landets grenser, sier Kristiansen.

Han sier at leiligheten nå skal markedsføres på video for potensielle kjøpere i flere europeiske og asiatiske land.

Ellevill prisvekst på Tjuvholmen

Kristiansen har tidligere bekreftet overfor E24 at Nordtveit kjøpte leiligheten med tanke på å prøve å «flippe» den – det vil si å tjene raske penger på videresalg.

Det har den tidligere fotballproffen og hans kone gjort med hell tidligere. I fjor solgte Nordtveit en leilighet i nabobygget, Kavringen Brygge, for 48 millioner kroner – 11,5 millioner kroner mer enn han kjøpte leiligheten for halvannet år tidligere. Også da var Kristiansen eiendomsmegler for Nordtveit.

Håvard Nordtveit fotografert på en landslagssamling i 2019.

Ifølge meglersjefen har kvadratmeterne på Tjuvholmen vokst voldsomt i pris de senere årene.

– Vi tok en liten runde da vi skulle gjøre opp 2022, og våre tall viser at det har vært en kvadratmeterprisvekst på nesten 40 prosent på Tjuvholmen de siste tre årene. Da snakker vi hele Tjuvholmen sett under ett, ikke bare helt ute på holmen som vi snakker om her, sier han.

Har ikke solgt Stordalen-luksus

Tidligere i januar skrev E24 at Per Øivind Fjeld (74), som har bodd i og solgt flere leiligheter på Tjuvholmen, forsøker å flippe en hjørneleilighet i Petter Stordalens Sommerro-prosjekt på Solli plass i Oslo.

Fjeld kjøpte leiligheten for 19,2 millioner kroner. Kort tid etter overtakelse ble leiligheten lagt ut med en prisantydning på 35 millioner kroner, som gir en kvadratmeterpris på rundt 290.000 kroner.