Leder i Norsk Flygerforbund om Flyr-krisen: – En alvorlig og uavklart situasjon

Flyr har ikke klart å få inn mer penger, og nå er situasjonen kritisk. Men de ansatte ser ut til å ha tatt dagens nyhet med fatning, ifølge pilotleder.

FULL KRISE: Flyr er i akutt pengenød etter at kapitalinnhenting gikk i vasken.

Aleksander Wasland, forbundsleder i Norsk Flygerforbund, uttaler seg om den eskalerende Flyr-krisen etter dagens melding om at selskapet ikke har fått på plass mer penger.

– Dette er en alvorlig og uavklart situasjon. Vårt fokus er å ta vare på medlemmer og støtte våre lokale tillitsvalgte, sier Wasland.

Aleksander Wasland, leder i Norsk Flygerforbund

Steffen Vien, leder for Flyrs pilotforening, sier deres medlemmer og kolleger synes å ta nyheten med fatning.

– Det viktigste for våre piloter som er på jobb er å opprettholde den gode servicen og opplevelsen som våre gjester kjenner oss for, sier Vien.

Vien sier de opplever at medlemmene har en optimistisk holdning og at de forholder seg til at det jobbes med å finne alternative løsninger som vil sikre arbeidsplassene til ansatte.

– Flyr pilotforening holder våre medlemmer løpende orientert om situasjonen, sier Vien.

Flyr har løpende orientert ansatte om den finansielle situasjonen og arbeidet som har vært lagt ned for å sikre forutsigbare avtaler innenfor blant annet wet lease segmentet, ifølge Vien.

– Flyr pilotforening (FPF) opplever at det har vært en tydelig og transparent dialog rundt dette i løpet av vinteren, sier Vien.

Har meldt fra til tilsynet

Luftfartstilsynet er orientert om saken.

«Vi har registrert børsmeldingen, og selskapet har også meldt fra til oss om at de ser på alternative løsninger. Utover dette kan vi ikke kommentere konkrete spørsmål rundt hvordan vi vurderer enkeltselskapers økonomi», skriver luftfartsdirektør Lars Kobberstad i en e-post til E24.

Alle flyselskaper som har norsk lisens skal holde Luftfartstilsynet orientert om forhold som er avgjørende for driften.

I tillegg skal selskapene ha et operatørbevis (AOC) som stiller krav om at Luftfartstilsynet skal orienteres om for eksempel utskiftning av nøkkelpersoner, endring av styringssystemer og prosedyrer.

Luftfartstilsynet opplyser at det jevnlig gjennomfører økonomisk tilsyn med alle lisensierte selskaper og med at kravene for å opprettholde AOC-godkjenningen er oppfylt.

Mandagens flyginger går som normalt. Selskapet har ingen planlagte flyginger tirsdag og det er foreløpig uklart hva som skjer med fremtidige flyginger.

Dagens melding fra Flyr er siste vending i en flere måneder lang kamp for å få på plass penger som skulle sikre videre drift.

Flyr står nå i en posisjon der selskapet akutt trenger penger, noe det i børsmeldingen beskriver som en «kritisk kortsiktig likviditetssituasjon».

«Administrasjonen og styret jobber videre med situasjonen og det er prioritet en. Markedet vil få ny informasjon samtidig. Viser til Børs og Pressemelding for ytterligere informasjon», skriver styreleder Erik Braathen i en SMS til E24.

Kom ikke i mål

Selskapet kom ikke i mål med kapitalinnhentingen etter å ha lagt frem en omfattende plan med flere steg for å få inn penger.

Flyr sikret 250 millioner kroner i fjor høst, og planen var å hente i alt 700 millioner kroner.

De resterende stegene i kapitalinnhentingen var avhengig av at aksjekursen steg over et nivå på 0,01 kroner eller 1 øre, som var tegningskursen.

Etter planen ble lagt frem har imidlertid Flyrs aksjekurs på Oslo Børs ligget under tegningskursen.

Forvalter Jan Petter Sissener, som tidligere har sagt at det er uaktuelt å skyte inn mer penger på et nivå under tegningskursen, sier nå at han er usikker på hva han skal gjøre.

Sissener er gjennom sitt fond Canopus største aksjonær i Flyr. Han sentral i å tegne opp redningsplanen som nå feilet.

– Vi hadde et åpent sinn og ville se om andre investorer kom på banen, sa Sissener mandag.

Nærmet seg avtale

Flyr skriver i meldingen at ledelsen og styret har arbeidet «intensivt» med å finne en langsiktig løsning, og at det har sett på flere alternativer sammen med sine rådgivere. Det inkluderer utleie av fly og mannskap, såkalt wet lease og andre strategiske alternativer.

I midten av desember startet Flyr samtaler med et europeisk flyselskap om en slik wet lease-avtale for seks fly for sommersesongen 2023, med oppstart i mars.

Flyr skriver at en avtale ville ha bedret mulighetene for å lykkes med en ny finansieringsplan.

Flyr og det europeiske flyselskapet kom i prinsippet til enighet om kommersielle betingelser, men på grunn av usikkerhet om finansieringsplanen var selve signeringen av avtalen avhengig av at Flyr skaffet penger.

Ifølge Flyr og selskapets rådgivere ville avtalen ha sikret inntekter og lønnsom drift for halve flåten fra slutten av mars til slutten av oktober.

Flyrs rådgivere Arctic Securities, Carnegie og SpareBank 1 Markets har deretter fått i oppdrag å etablere en investorgruppe som kan bidra til en kapitalinnhenting på opptil 330 millioner kroner, for å oppfylle betingelsene i wet lease-avtalen og fylle opp Flyrs kasse.

Men til tross for støtte fra flere store aksjonærer har ikke rådgiverne klart å samle nok støtte til denne finansieringsplanen, melder Flyr.