Åpner kjempeinvesteringen Sommerro hotell: – Ikke for kjappe gevinster

100 millioner kroner i forhåndsbestillinger til tross: Petter Stordalens nye hotell er ikke skapt for å være noen pengemaskin.

Petter Stordalen er klar for å åpne sitt tredje nye hotell på to uker.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Litt i siste liten, eller?

E24s fotograf klatrer over en stige for å komme seg inn hovedinngangen på Petter Stordalens nye hotell i Oslo.

En håndverker i refleksvest og hjelm kvitterer raskt:

– Veldig!

– What?!, roper en annen hjelm- og reflekskledd person som haster i det han strener gjennom rommet.

Det er nøyaktig ett døgn til Sommerro hotell midt på Solli plass åpner dørene. I de gamle lokalene til Oslo Lysverk, samt Villa Inkognito og det gamle vestkantbadet, skal 231 hotellrom og 12 suiter få plass. Men litt jobb gjenstår ennå, da E24 får snodd seg gjennom esker, byggemateriale og folk i full jobb for å finne Stordalen og Nordic Choices konsernsjef Torgeir Silseth i baren.

Les på E24+ Interessen for solceller har eksplodert: – Det er ekstremt mye nå

Petter Stordalen og konsernsjef Torgeir Silseth beundrer en restaurert lampe ved hotellets hovedinngang. Lampen strekker seg gjennom fem etasjer.

– Det blir fint, men det skulle vært litt mer ferdig ... Som vanlig, sier Silseth.

Datterens hans, Karoline Bernander Silseth, er hotellsjef ved det nye hotellet. Stordalens sønn Henrik Anker Stordalen jobber også tett med prosjektet. Å ha barn som har full kontroll på tingenes tilstand, fører med seg både fordeler og ulemper rent stressmestringsmessig.

– Man får jo mer ufiltrerte rapporter enn man ville fått av ansatte, sier Silseth.

– Hvem av dere er mest bekymret nå?

– Vi er like bekymret. Det er jevnt fordelt med sommerfugler i magen på meg og Torgeir nå, sier Stordalen, og forsikrer om at rommene er klare. Gjestene skal ikke merke noe til det, om ikke alt er helt på plass i morgen.

Les på E24+ Tek-bransjens berg-og-dalbane

– Ikke for kjappe gevinster

Lønnsomhet har ikke vært den fremste tanken under utviklingen av Sommerro.

– Dette er en investering i byutvikling. Vi har de lange brillene på – dette går ikke i null med det første, sier Silseth.

– Hoteller som dette bygger man ikke for å få kjappe gevinster. Men så har du en juvel av et hotell. Når jeg og Torgeir pensjonerer oss, vil vi stå på Solli plass se på dette hotellet - og være stolte, sier Stordalen.

Petter Stordalen mener et prosjekt som Sommerro er en sjanse man bare får en gang i livet. Han ser frem til å beundre hotellet som pensjonist, sammen med konsernsjef Torgeir Silseth.

Han påpeker at hotellet hans Villa Copenhagen i København – et hotell av lignende karakter med massiv restaurering av det som var byens gamle hovedpostkontor – blir lønnsomt i år. Hotellet åpnet sommeren 2020.

– Da vi åpnet, trodde vi ikke det skulle bli lønnsomt i min levetid, sier Stordalen.

Investert 2,5 milliarder

Enorme summer er pøst inn i restaurering av bygget, som Stordalens Strawberry Brothers as eier 50/50 sammen med eiendomsutvikler Aspelin Ramm. 2,5 milliarder kroner er investert. Til sammenligning kostet Stordalens flaggskipshotell i Oslo med 800 rom, The Hub, tre milliarder kroner. Fordelt på rom: 10 millioner på Sommerro, 2,5 millioner på The Hub.

forrige

fullskjerm neste Slik ser noen av hotellrommene på nye Sommerro hotell ut. 1 av 2 Francisco Nogueira/Nordic Choice

Her har det ikke vært rom for industriell minimalisme. Hoteller skal beholde stilen fra byggeåret – 1929. Det har ikke manglet på møter med Byantikvaren.

Stordalens entusiasme er omtrent like stor som bekymringen for åpningsdagen. Det pekes i alle retninger. På den gigantiske restaurerte fresken i enden av rommet, signert maler Per Krogh. På spesialdesignede stoler trukket i velur.

Hotellkonge Petter Stordalen beundrer interiørarkitektenes arbeid med møblene på en av nye Sommerros hotells mange serveringssteder.

– Detaljene her! Se!

Stordalen bøyer seg ned under bardisken og peker på utskjæringer i treverket. Minner om at den matcher scenen, hvor jazzbandet Dark Roast er i gang med lydsjekk. Her skal det spilles livemusikk flere ganger i uken.

– Og heisene ... Jeg får nesten vondt av å tenke på at folk skal ta med seg kofferter inn der, sier Stordalen til Silseth med et sukk.

Petter Stordalen bekymrer seg for de nennsomt utførte tredetaljenes møte med harde koffertkanter i heisene på nye Sommerro hotell.

Til nå har Sommerro forhåndsbookinger inne til en verdi av 100 millioner kroner. Og banken heier på prosjekter, forteller Silseth. Etter to harde pandemiår, hvor konsernet tapte om lag fire milliarder kroner, ser Stordalen og konsernsjefen lyst på fremtiden.

– Vi har vært gjennom alle tenkelige kriser nå. Økte renter og inflasjon og alt det man leser om i avisen nå... Vi tror vi er forberedt på det, og at vi skal takle det. Det ser bra ut nå. Vi har hatt noen veldig gode måneder, sier Silseth.