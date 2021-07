Milliardsalg for Diplom-Is

Godt vær veiet opp for pandemieffekter for det Tine-eide selskapet i fjor.

Diplom-Is bikket igjen milliardomsetning, og solgte is for 1,14 milliarder kroner i fjor.

Resultatet ble et overskudd på nesten 60 millioner i fjor. Det kommer etter at Diplom-Is hadde et underskudd på 18 millioner kroner i uværsåret 2019, det svakeste resultatet på ti år.

– Vi merker fortsatt covid-effekten, der flere har holdt seg hjemme. Vi ser at vi har solgt mindre is hos landets kiosker og isbarer, men samtidig så har vi solgt mer daglighandelen. Det har også vært en varm forsommer sammenlignet med fjoråret, sier administrerende direktør i Diplom-Is, Martin Kjekshus.

Han vedkjenner at forrige årsresultat var dårlig. Han skylder på både kaldere vær og at de tapte markedsandeler hos Rema 1000 etter inntoget av produsenten Isbjørn.

– Vi ser lyst på juni og juli. Tallene ser lovende ut og vi venter å vende tilbake til normalsesong snart, sier Kjekshus.

På den andre siden har konkurrenten Hennig-Olsen hatt en omsetning på nesten 1,1 milliarder kroner i 2020, sammenlignet med 928 millioner kroner året før.

Årsresultatet endte på nesten 59 millioner kroner - en kraftig oppgang fra 6 millioner året i forveien.