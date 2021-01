Har varslet 700 permitteringer siden nyttår

Varslene om permitteringer og oppsigelser har skutt i været etter de nye, strengere Korona-restriksjonene. Men én ting er annerledes enn da Norge stengte i mars i fjor, sier Nav i Rogaland

Vondt nytt år: 2020 ble et vanskelig år. Nye koronarestriksjoner har lagt en demper på feiringene i 2021 også. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

4. januar i år ble det innført nye, nasjonale koronatiltak, med blant annet et landsdekkende forbud mot alkoholsalg på serveringssteder og påbud om stenging av svømmehaller og treningssentre i kommuner med høy smitte.

De nye tiltakene har allerede gitt en solid økning i varslene om permitteringer, ifølge Nav.

I en vanlig måned – før koronapandemien – fikk Nav Rogaland inn omkring 300 til 400 permitteringsvarsler. Hittil i januar har de mottatt permitteringsvarsler for 700 personer, sier Gustav Svane, seniorrådgiver for statistikk og analyse i Nav Rogaland til Aftenbladet/E24.

I dag kom også ferske tall som viser en ny koronasmell for den Norske økonomien, med et fall i fastlandsøkonomien på 0,9 prosent i november.

Les på E24+ Permitterte mister mange tusen kroner i feriepenger: – Det føles som dobbel straff

– Et byks, men ikke faretruende

Nav i Rogaland har også fått inn varsel om 40 oppsigelser. Det er bare bedrifter som varsler om permittering eller oppsigelse av minst ti personer, som er nødt til å melde fra til Nav. Det derfor all grunn til å tro at det reelle antallet som er blitt arbeidsledig i Rogaland til nå i 2021 er høyere.

– Vi ser at antallet varsler har økt etter de nye innstrammingene 4. januar, sier Svane.

– Det er et byks, men de er ikke en faretruende stor økning, Covid tatt i betraktning, sier han.

Svane understreker at varslene fra bedriftene ikke er bindene, men at de ofte stemmer godt med utviklingen i arbeidsledighet.

– Vi ser også at mange av varslene som kommer inn nå, blir realisert med en gang, sier han.

Flere permitteringer: Nav i Rogaland har fått inn over 700 permitteringsvarsler til nå i januar. Det er betydelig mer enn vanlig, og knyttes til de nye, strengere koronatiltakene. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Rammer hotell og servering

Over halvparten av permitteringsvarslene til nå i år, rundt 420 av 700, kommer fra treningssentre og hotell- og restaurantbransjen – to av næringene som er truffet hardest av de nye innstrammingene.

I tillegg er det kommet inn 120 permitteringsvarsler fra byggebransjen, men Svane sier han ikke tror de permitteringene er på grunn av Covid-19.

Les også Erna Solbergs melding til permitterte: – Se etter nye jobber

Sammenlignet med situasjonen etter 12. mars 2020, da Norge stengte ned, er antallet permitteringsvarsler likevel lavt.

– Da fikk vi varsler om over 24 000 permitteringer på en uke, sier Svane.

Få permitteringer i olje- og gass

Svane har også registrert en annen forskjell fra mars 2020: Nå er det nesten ingen permitteringsvarsler fra olje- og gassbransjen og leverandørindustrien.

I vår var oljenæringa rammet av en dobbel krise - pandemi og oljeprisfall - men fikk en raus skattepakke av Stortinget for å få fart på investeringene i nye prosjekter. Skattepakken var blant annet begrunnet med å sikre oppdrag til verftsindustrien lang norskekysten.

I etterkant har flere nye prosjekter fått grønt lys av oljeselskapene, og oljeprisen er tilbake på over 50 dollar fatet.

– I vår så vi en mye større usikkerhet i olje- og gass. Nå får vi omtrent ingen permitteringsvarsler fra den bransjen, mens vi får relativt mye fra overnatting, servering og treningssentre, sier Svane.

Les også Podkast fra E24: Slik kommer du i gang med fond

Under landsgjennomsnittet

Ifølge tallene fra Nav var 3,5 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland helt arbeidsledige i desember.

Det er lavere enn landsgjennomsnittet på 3,8 prosent, der særlig Oslo (5,7 prosent) og Viken (4,2 prosent) trekker opp.

I februar 2020, før koronautbruddet traff Norge, var andelen arbeidsledige i Rogaland på like over to prosent.

Publisert: Publisert: 12. januar 2021 14:05