Torp må si opp ansatte: – Ikke en god dag for noen

Under et allmøte torsdag formiddag fikk de ansatte ved Torp Sandefjord lufthavn beskjeden om nedbemanning. Antall oppsigelser er ikke fastsatt.

Flyplassen Torp i Sandefjord må si opp ansatte etter at reiserestriksjonene ble innført på nytt Vis mer byoutline NTB scanpix

Publisert: Publisert: 10. september 2020 21:33

– Dette er en del av jobben min, og det er kanskje noe av det minst trivelige man må gjøre som sjef. Det var ikke en god dag for noen, forteller administrerende direktør Gisle Skansen.

Torp-sjefen forklarer til E24 at de har sett dette kunne skje. Med økende smitte i Norge og Europa forteller han at reiselysten har forsvunnet.

– Det begynte å ta seg opp litt i sommer, da man åpnet for reiser i Europa i juli, og da trodde vi at vi skulle klare å ri av oss stormen. Dessverre ble det full stopp i august. Det ble helsvart, og det kommer det nok til å være neste år også, forteller Skansen.

Sandefjords Blad omtalte nedbemanningen først.

Beskjeden om nedbemanningen kom etter at Torps markeds- og kommunikasjonssjef, Tine Kleive-Mathisen, på onsdag varslet nye kutt for flyplassen fremover.

Ny smittebølge har gitt store konsekvenser

– Røde land får store konsekvenser for oss fordi etterspørselen i markedet daler. Det merkes markant uke for uke at store deler av Europa igjen er blitt nedstengt med karanteneplikt om man reiser dit, sa Kleive-Mathisen.

Flyplassen har blitt stadig mer brukt av nordmenn med reiselyst, og har de siste årene blitt den tredje største lufthavnen, om man måler etter antall utenriksreisende.

– Vi har store kommersielle inntekter fra utenlandstrafikken. Det er klart at innenriks har kommet best i gang, mens utenriks lider enda mer. I juni var det bare Gardermoen som var større enn oss, fortalte markedssjefen.

I juli hadde Torp rundt 23 prosent av budsjettert utenrikstrafikk, men denne steg til 34 prosent i august.

– Tendensen nå gjør at vi er stygt redd for at den faller ned på 20-tallet i september, fortalte Kleive-Mathisen.

Skaper usikkerhet

Av de 57 ansatte, er det ikke alle som mister jobben. Skansen kan ikke gi et klart tall til E24, ettersom dette vil være under diskusjon de kommende ukene.

– Vi har noen hektiske uker foran oss, der vi må diskutere utvalgskriteriene og hva som skjer videre. Dette skaper mye usikkerhet blant de ansatte, og det er ikke bra.

Torp-sjefen forteller videre at de skylder de ansatte å gjøre dette så raskt som mulig, for å minske usikkerheten.

– Samtidig må vi gjøre dette på en skikkelig måte. Dette er gode venner og kolleger, så det vil være en trist beskjed. Derfor må vi gjøre en ordentlig god jobb i forkant.

Skansen håper reiselivsnæringen vil ta seg opp igjen, og da vil de som nå mister jobben ha førsteprioritet, hvis flyplassen begynner med ansettelser igjen.

– Ingenting hadde gledet meg mer, avslutter Skansen.

Kleive-Mathisen opplyser til Sandefjords Blad at de tillitsvalgte ikke uttaler seg i mediene i denne sammenheng.

