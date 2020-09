Aksel Lund Svindal tapte 16 millioner etter klesflopp

Den tidligere alpinistens klessatsing endte med milliontap.

Aksel Lund Svindal har satset på fritidsklær og undertøy gjennom klesmerket «Greater Than A». Av kjedene som har solgt klærne er Brandstad, som gikk konkurs i april. Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix

Aksel Lund Svindal gjorde som flere idrettsstjerner før ham og lanserte i 2018 sitt eget klesmerke, «Greater Than A», men satsingen ble tung og medførte milliontap.

Lund Svindal har drevet klessatsingen under sitt investeringsselskap A Management, som nylig har lagt frem knallrøde tall.

Fjorårsresultatet endte på minus 15,5 millioner kroner, en betydelig svekkelse fra pluss 9,1 millioner året før.

Datterselskapet som står bak klesmerket, Atulus AS, gikk i samme periode med et underskudd på 6,1 millioner kroner. Siden oppstarten ble det samlede tapet på 17,1 millioner kroner.

– Driften av selskapet har ikke svart til forventninger man hadde, og man besluttet sommeren 2019 å avvikle driften i sin nåværende form. Annet halvår 2019 kan av denne grunn karakteriseres som en «avviklingsperiode», skriver Atulus i sin årsrapport.

– Vanskelig

På klesmerkets nettsider står det følgende:

«Heisann. Vi tar en liten pause, men vi er veldig snart tilbake. Alle ordre vil bli sendt som normalt ;)»

Lund Svindals klesmerke fikk opprinnelig innpass i 72 butikker i Norge, men i sommer var det få butikker igjen som solgte merket.

– Vi kom bra ut i starten og solgte bra, men det er en vanskelig bransje å være medium stor i. Vi har brukt mye kapital for å bygge merkevaren, sa Lund Svindal til Romerikes Blad i juni.

Kolleksjonen har blant annet blitt solgt av kleskjeden Brandstad, som gikk konkurs i april. Tidligere Moods of Norway-sjef Jan Egil Flo kjøpte deretter boet med plan om å drive butikkene videre i minimum en måned, slik E24 tidligere har skrevet.

Stjerneselskap

Lund Svindal har meldt at han jobber med en skikolleksjon, og tror hans navn vil gjøre det lettere å ta en posisjon i det markedet.

– Jeg vil fortsatt lage noe fritidsklær, men i et langt mindre volum enn før. Planen er å slippe kolleksjonen etter sommerferien, sa Lund Svindal til Romerikes Blad.

Varemerket vil leve videre, takket være en avtale med Active Brands, som selger kolleksjonene til skistjerner som Bjørn Dæhlie, Therese Johaug og Kari Traa.

Avtalen innebærer at Active Brands overtar alle rettigheter til merkevaren «Greater Than A».

– Atulus AS vil derfor fremover kun ha aktivitet som mottager av royaltyinntekter, skriver selskapet.

Active Brands er eid av oppkjøpsfondet FSN Capital og har hovedkontor i Oslo. Virksomheten består av salg av klær og utstyr, som i hovedsak er produsert i Asia, til sportsutstyrskjeder.

Active Brands-sjef Espen Krogstad forteller at de har jobbet sammen med Lund Svindal på hjelmer og briller i mange år, og at det derfor var naturlig å samarbeide også om tekstiler.

– Vi tilpasser konseptet til vår forretningsmodell og knytter merkevaren tettere til Sweet Protection, sier Krogstad via en epost til E24. Sweet Protection er deres merkevare innen hjelmer og teknisk bekledning.

Active Brands bikket for første gang milliardomsetning i fjor, da selskapet omsatte for 1,09 milliarder kroner, opp fra 967 millioner kroner året før. Sweet Protection, som leverer hjelmer og teknisk bekledning, var merkevaren med størst vekstbidrag. Årsresultatet gikk opp til 69,3 fra 54,9 millioner kroner.

Lanseringen drøyer

Krogstad ønsker ikke å si hvor mye de betalte for oppkjøpet.

– Sportsbutikkene vil selge merkevaren til konsumenter høsten 2021, mens vårt innsalg til detaljistene starter senere denne høsten, sier Krogstad.

– Det er litt lange utviklings tidslinjer i vår bransje, spesielt på tekniske produkter og vi har derfor valgt å bruke litt tid for å kvalitetssikre lanseringen, sier Krogstad.

Krogstad sa i forbindelse med overtagelsen at de er svært glade for at Lund Svindal har valgt å arbeide tettere med Active Brands.

– Vi ser et stort internasjonalt potensial ved å også ta merkevaren over til sportssegmentet, og fortsette den solide jobben teamet bak merkevaren har gjort, sa Krogstad til bransjenettstedet Sportsbransjen i fjor.

E24 har foreløpig ikke fått kontakt med Lund Svindal i forbindelse med denne saken.

Betongskannere og nisjebanker

Lund Svindal har etter alpinkarrieren blitt en aktiv investor på Oslo Børs.

Investeringsselskapet A Management har «markedsbaserte verdipapirer» som var verdsatt til 12,2 millioner kroner ved slutten av fjoråret. Disse har hatt et verdifall siden anskaffelseskost, som var på 19,8 millioner kroner.

Lund Svindal var ved slutten av fjoråret inne i en rekke selskaper, inkludert videokonferanseselskapet Pexip, forbrukslånsbanken Komplett Bank og det John Fredriksen-dominerte inkassoselskapet Axactor.

Aksjonærregisteret viser at investeringene inkluderer betongskanner-selskapet Elop, offshoreleverandører On & Offshore Holding, samt nisjebankene Maritime Merchant Bank og Aprila Bank.

Lund Svindal har også investert i Equality Check, som er en slags «Tripadvisor» for likestilling, og samarbeider med Anders Buchardt om å bygge fritidsboliger for 900 millioner kroner.

Tallene til A Management ble tynget av en nedgang i finansinntektene til 1,6 millioner kroner, fra tidligere 17,1 millioner. Selskapet skrev ned i alt 7,6 millioner kroner i verdier knyttet til finansielle eiendeler og til andre finansielle anleggsmidler.

