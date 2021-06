EU-parlamentet gir grønt lys til digitalt coronapass i EU

Det blir innført fra 1. juli.

EU-parlamentet gir grønt lys til digitalt coronapass i EU. Medlemmene i Europeiske parlamentet stemte for at et coronapass kan brukes av reisende i EU, opplyser parlamentet onsdag.

Det blir innført fra 1. juli, og inntil videre vare i ett år.

Passet vil utsendes gratis av myndighetene i landet, og være tilgjengelig både digitalt og på papir, ifølge pressemeldingen. Dokumentet vil vise at en person har blitt vaksinert mot corona, nylig har testet negativt eller er friskmeldt etter sykdom, står det videre.

Parlamentets medlemmer ble enige om at EU-landene ikke kan ha egne reiseregler som karantene, isolering og testing av folk som har passet, med mindre det er nødvendig og proporsjonalt med å beskytte folkehelsen.

Et steg mot fri ferdsel

Alle EU-land må akseptere vaksinepass fra andre medlemsland, som gjelder vaksiner som er godkjente av Europeiske legemiddelbyrået (EMA), ifølge meldingen, men medlemslandene kan velge og også godkjenne vaksiner som er godkjent av verdens helseorganisasjon (WHO).

– I dag har parlamentet satt fart mot å tilbakeføre fri ferdsel og et fullt funksjonelt Schengen mens vi fortsetter å kjempe mot denne pandemien, sier leder for sivilfrihetkomiteen Juan Fernando López Aguilar i meldingen.