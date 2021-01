Kid varsler permittering av rundt 300 ansatte

Interiørkjeden tar grep etter at den britiske virusmutasjonen førte til inngripende tiltak i 25 kommuner. Også børsnoterte Europris og XXL har blitt nødt til å stenge butikker.

Vis mer byoutline Kid Interiør AS

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

38 Kid-butikker i Oslo-området har blitt nødt til å stenge etter helgens nedstengning. Det bekrefter selskapet i en melding.

For å redusere personalkostnader har selskapet sendt permitteringsvarsel til rundt 300 ansatte, tilsvarende 100 årsverk.

«Kid overvåker situasjonen nøye og vil ta ytterligere grep for å redusere kostnader om nødvendig», heter det fra selskapet.

Fredag ble det kjent at helsemyndighetene ikke klarte å spore to smittetilfeller av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo. Det førte til en rask nedstengning av kommunen. Gjennom helgen har først de ti nærmeste kommunene stengt ned, før ytterligere 15 kommuner ved midnatt fikk inngripende tiltak.

Regelverket innebærer at bare matbutikker, apotek, bensinstasjoner, Vinmonopolet og enkelte andre spesialbutikker har anledning til å holde åpnet.

Les også Hjemlevering av mat har gått i taket. Nå må de øke kapasiteten.

Europris vil åpne – får nei

Også flere andre børsnoterte selskaper har blitt nødt til å varsle markedet om stengte butikker gjennom helgen. Lørdag skrev XXL at de stenger seks butikker.

Mandag morgen opplyser Europris om at de har stengt 25 butikker på grunn av den nye nedstengningen. Selskapet arbeider for å få samme status som dagligvarekjedene, og dermed kunne gjenåpne butikkene.

Helsedepartementet bekreftet til NRK i helgen at Europris ikke er omfattet av unntakene.

– Dersom en butikk har hovedvekt på mat, kan de holde åpent, skrev Helsedepartementet til NRK.

Toppsjef Espen Eldal i Europris sa til kanalen den gang at 65 prosent av varene butikkjeden selger er «det samme som i en dagligvarebutikk».

Børsnoterte Elektroimportøren opplyser mandag formiddag at tre butikker rammes av nedstengningen. Disse vil fortsatt holde åpent for såkalte profesjonelle kunder. Dette i tråd med unntaket fra helsemyndighetene om at lager- og grosisstdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende kan holde åpent. Selskapet vil foreløpig ikke permittere noen ansatte.

Publisert: Publisert: 25. januar 2021 08:44 Oppdatert: 25. januar 2021 10:32