Silje mister jobben etter 20 år i Scandic: Nødvendig, sier HR-sjef

Silje Skotnes har blitt sagt opp etter 20 år som servitør på Scandic Bergen City hotell. – Jeg tror mange tenker som meg nå, blant annet om de har råd til å fortsette å ha ungene i barnehage, sier Skotnes.

Silje Skotnes startet som læring på Scandic-hotellet i Bergen i 2001. Ni år senere ble hun fast ansatt som frokostservitør. Vis mer byoutline Geir Martin Strande / BT

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Etter en helomvending i høst har hotellkjeden Scandic igjen iverksatt nedbemanningen. Ledelsen har meldt at 300 årsverk skal bort, noe Fellesforbundet og flere politikere har reagert på.

Servitør Silje Skotnes i Bergen er en av dem som har fått beskjeden. Hun skulle tilbake på jobb etter mammaperm, men har ikke lenger en jobb å gå til.

Hun forteller at tankene begynte å surre etter beskjeden.

– Jeg tror mange tenker som meg nå, blant annet om de har råd til å fortsette å ha ungene i barnehage, sier Skotnes til E24.

– Ledelsen sa at de kunne hjelpe meg med CV og søknader. Det er takken etter 20 år, sier hun.

Onsdag forrige uke var hun med på et drøftelsesmøte med Scandic-tillitsvalgte fra hele Norge. Målet var å overtale ledelsen til å utsette iverksettelsen av de 300 oppsigelsene ettersom regjeringen har utvidet permisjonsordningene til 1. oktober. To dager senere fikk hun beskjeden om at hun var sagt opp over e-post.

Djevat Hisenaj, leder for hotell- og restaurantarbeiderforeningen i Fellesforbundet på Vestlandet, mener Scandic bruker skitne triks for å bli kvitt faste ansatte. Vis mer byoutline Rune Sævig / BT

Mener Scandic bruker skitne triks

– Vi vil hjelpe Silje med å få tilbake jobben, sier Djevat Hisenaj til E24.

Han er leder for hotell- og restaurantarbeiderforeningen i Fellesforbundet på Vestlandet, én av de største fagforeningene blant Scandic-ansatte i Norge.

Fellesforbundet vil bistå enkeltpersoner som ønsker å beholde jobben.

– Dette er ansatte som gjør alt de kan for gjestene. De har vært fast ansatt lenge og de har fagbrev. Nå mener jeg Scandic bruker skitne triks for å bli kvitt eldre og faste ansatte, sier Hisenaj, som frykter kjeden vil erstatte faste ansatte med billig arbeidskraft.

HR-direktør Elin Ekrol i hotellkjeden sier at dette ikke stemmer.

– Selskapet står i en alvorlig økonomisk situasjon, og de grepene vi nå gjør, handler om å overleve og berge så mange arbeidsplasser vi kan, sier hun.

Skuffet over ledelsen

Konserntillitsvalgt Anne Marie Andersen har kjempet for å få ledelsen i Scandic til å snu.

– Jeg er veldig skuffet over at Scandic ikke bruker permitteringsordningen helt ut, sier Andersen.

Nå oppfordrer hun ledelsen til å bruke god tid og foreta grundige gjennomganger på hvert enkelt hotell, slik at prosessen videre «går riktig for seg».

– Langtidssyke skal bli med videre, driften på de ulike hotellene må vurderes individuelt og fremtidig behov må vurderes nøye, sier Andersen.

Bortfall av arbeidsoppgaver

Til E24 skriver HR-direktøren at de gjerne skulle vært foruten denne nedbemanningen, men at det dessverre er nødvendig å tilpasse virksomheten etter et endret marked og et redusert behov for arbeidskraft.

– Som vi tidligere har kommunisert, er det ikke lov å bruke permittering der vi ser det er varig bortfall av arbeidsoppgaver. Nettopp derfor er vi nødt til å gjøre disse grepene, sier Ekrol.

Hun opplyser om at Scandic i Norge så langt har nedbemannet med 232 årsverk, og at alle deler av virksomheten er berørt av prosessen, inkludert ledelsen.

Selskapet venter at nedbemanningen vil være på om lag 600 årsverk totalt.

Silje Skotnes forelsket seg i servitør-yrket da hun som liten jente tok danskebåten med foreldrene. Hun vil kjempe for å beholde jobben i Scandic. Vis mer byoutline Geir Martin Strande / BT

Vil ikke gi opp kampen

Silje Skotnes ble først sagt opp i september i fjor, men da endte det med at ledelsen trakk tilbake oppsigelsen etter at Fellesforbundet hjalp til.

Nå vil hun igjen kjempe videre med Fellesforbundet for å kunne beholde jobben.

– Jeg trives veldig godt på Scandic. Det er et bra arbeidsmiljø, og pandemien vil jo slippe tak en eller annen gang, sier Skotnes.

Så langt vet hun om fire andre ansatte i Bergen som har fått samme beskjed.

– Jeg synes ikke at det er greit. Minstejenta mi skal begynne i barnehagen snart, og da får jeg større utgifter, pluss det vanlige av huslån og faste utgifter, sier Skotnes.

– Jeg synes det er urettferdig at Scandic holder på slikt, sier hun.

