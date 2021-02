Forbrukertilsynet mener disse kan ha brutt loven under de store tilbudsukene i 2020

14 selskaper har fått brev av Forbrukertilsynet om mulig brudd på markedsføringsloven. E24 har spurt alle hvordan de stiller seg til anklagene:

Clas Ohlson AS:

Byggevarekjeden Montér/Optimera AS

– Vi vil innrette oss etter Forbrukertilsynets ønsker og legge til rette for dette. Tilbudene våre er skikkelig gode. Derfor er det et godt samsvar mellom våre mål om å vise dette og etterleve tilsynets ønsker, sier Camilla Bostad, direktør for Retail Proff & Montér.

Coop Norge Handel AS

– I forbindelse med Black Friday kjørte vi flere gode kampanjer hvor førpris ble vist slik reglene krever. Dette har vi vært veldig beviste på, men dessverre har det glippet på noen ordinære kampanjer vi hadde samtidig. Det beklager vi, og vi skjerper rutinene våre, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

CDON AB

– Vi kan meddele at vi ser over saken og kommer til å svare Forbrukertilsynet med vår respons senest 22. februar 2021, sier Alexandra Jerrebo, kommunikasjonsansvarlig i selskapet.

Babycare AS:

– Hei, vi kan bekrefte at vi har mottatt et brev fra Forbrukertilsynet. Babycare er ikke 100 prosent enig med brevets innhold, men har valgt å justere prisene sine på de fem produktene som er nevnt i saken, i tråd med Forbrukertilsynets ønsker. I praksis medfører dette at leverandørens veiledende pris sjeldnere blir oppgitt til kunder. Tilbakemelding på dette fra kunder er at det blir vanskeligere å vurdere om en pris er god eller ikke. Vårt mål er uansett å ha best mulige priser hele tiden til forbruker, samt å følge Forbrukertilsynets retningslinjer til punkt og prikke.

Kid Interiør AS

– Kid Interiør har i forbindelse med Black Week hatt fokus på å skille tydelig mellom tilbud som kun gjelder Black Week og øvrige kampanjer. I butikk fremkommer dette tydelig, da prislappen på varen er synlig for forbruker og våre butikkansatte eksponerer tilbudsvarene samlet i butikk. På kid.no har det, med dagens nettløsning, vært mer utfordrende å skille mellom ordinære kampanjer og Black Week-tilbud på kategorisidene våre. Det er slik (som Forbrukertilsynet også spør om) at hensikten med å merke enkelte produkter med «god pris» var å skille «ordinære kampanjer» fra BW-salgsvarer». Vi forstår at dette skillet ikke var tilstrekkelig tydelig i dette tilfellet. Kid Interiør vil for neste Black Week sikre et enda tydeligere skille på våre hjemmesider, sier markedssjef Kaja Myhre.

Soundgarden HI-FI AS

– Det kom en henvendelse 14/12, som gikk til nettbutikksjefen, som informerte daglig leder i Soundgarden samme dag. Det er i etterkant gjort endring av rutinene, så jeg føler meg rimelig trygg på at dette ikke skal kunne gjenta seg, sier eier Terje Romen.

Cover Brands AS

– Det stemmer at vi har mottatt brevet fra Forbrukertilsynet om mulig brudd på markedsføringsloven du henviser til. Dog, vi opererer med reelle før og nå priser, og denne saken er avsluttet. Coverbands etterstreber å følge norsk lovverk, og forholder seg til markedsføringsloven, sier daglig leder Alf Jondahl.

Blush AS

– Ja, vi har fått en henvendelse fra Forbrukertilsynet. Vi har selvsagt fokus på at vår prissetting både gir våre kunder konkurransedyktige betingelser og selvsagt til enhver tid er i henhold til alle lover og regler. Som følge av henvendelsen fra Forbrukertilsynet har vi hatt en ekstra gjennomgang av egne rutiner og praktisering av disse. Vi vil også ha ekstra fokus på dette før iverksetting av nye kampanjer, sier Blush-sjef Frode Hammer.

BliVakker.no AS

Tights.no/Netthandelsgruppen AS

Netthandelsgruppen har så langt ikke svart på hva selskapet tenker om henvendelsen fra Forbrukertilsynet.

Tilbords Butikkdrift AS/Kitch'n Butikkdrift AS:

– Kundeklagen var etter vår oppfatning ikke korrekt. Ytterligere anbefalinger om benevnelse av enkeltpriser på våre nettsider har blitt iverksatt, sier Kitch'n-eier Odd Sverre Arnøy.

Stormberg AS

– Vi er kjent med henvendelsen fra Forbrukertilsynet og tar med oss tilbakemeldingen inn i vårt kontinuerlige arbeid for å gi våre kunder god prisinformasjon og en best mulig kjøpsopplevelse, skrev Stormberg-sjef Heger Nilsen Ekberg i en e-post.

Right Price Tiles AS

– Det stemmer at vi mottok et brev fra Forbrukertilsynet om mulig brudd på markedsføringsloven. Det ble ikke innhentet noe dokumentasjon i saken, og heller ikke opprettet sak. Det fremstår fremdeles uklart for oss om det faktisk var et brudd på markedsføringsloven, men vi kommer uansett til å justere kommunikasjonen på denne typen rabattkampanjer i fremtiden, Kim A. Eriksen, markedssjef i selskapet.