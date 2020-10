– Det dårligste tidspunktet i hele året for en slik rapport

Norgesgruppen forsvarer innkjøpsforskjellene som et «ikke unaturlig» resultat av tøffe leverandør-forhandlinger – men sier Konkurransetilsynet nå selv risikerer å påvirke neste års innkjøpspriser.

REAGERER PÅ TILSYNETS TIMING: – Dette er nok det dårligste tidspunktet i hele året man kan slippe en slik rapport, sier Norgesgruppens konserndirektør for kommunikasjon, Stein Rømmerud. Vis mer byoutline Krister Sørbø

Den nye tilsynsrapporten kommer nemlig midt i «høstjakten», altså mens dagligvarekjedene sitter i forhandlinger om neste års innkjøpsbetingelser.

– Vi utelukker ikke at enkelte aktører vil bruke dette i forhandlingene, sier Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon i Norgesgruppen, til E24.

Torsdagens tilsynsrapport konkluderer med at Norgesgruppen har fått langt bedre innkjøpsbetingelser enn sine konkurrenter over flere år.

Hverken Coop og Rema lar seg overraske av de nye funnene, sier de til E24.

– Det viser bare hvilken enorm fordel Norgesgruppen har overfor konkurrentene, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop.

– Det dårligste tidspunktet

Men Norgesgruppen reagerer på at funnene slippes samtidig som de er i starten av forhandlingene om neste års innkjøpsbetingelser. Det kan bety at tilsynsrapporten også vil bli brukt aktivt i forhandlingene, sier Rømmerud.

– Sånn sett påvirker Konkurransetilsynets timing også forhandlingsresultatet, sier han.

– Burde tilsynet droppet å slippe rapporten nå?

– Det er nok det dårligste tidspunktet i hele året man kan slippe en slik rapport, svarer Norgesgruppen-toppen.

I fjor endte fremleggelsen av tallene med at Rema 1000 frøs forhandlingene med leverandørene.

– Vi har publisert så raskt som mulig, og fikk nylig inn de siste prisene, svarer Konkurransetilsynets prosjektleder for dagligvare, Sigurd Birkeland.

– Vi er opptatt av å publisere resultatene på en sånn måte at ingen leverandører blir identifisert, tilføyer han.

Tilsynet varsler nye undersøkelser

Tilsynets nye rapport viser forskjellene i innkjøpspriser som dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema fikk fra noen av landets største leverandører i 2018 og 2019.

Mens fjorårets rapport fant store forskjeller i innkjøpspriser til Norgesgruppens fordel i 2017, fastslår nå Konkurransetilsynet at dagligvarekonsernet også fikk betydelig lavere innkjøpspriser fra leverandører i 2018 og 2019.

– I tiden som kommer vil vi undersøke årsakene til hvorfor forskjellene er store, sier Birkeland i Konkurransetilsynet til E24 – og reiser spørsmålet:

– Er det virkelig ferdighetene til Norgesgruppen som gjør at de får bedre innkjøpsforskjeller?

Norgesgruppen: – Ikke unaturlig

Selv antyder Norgesgruppen at det enkle svaret er «ja»:

– Konkurransetilsynets rapport viser at forhandlingene er viktig for å holde matvareprisene nede. Uten reelle forhandlinger blir matvareprisene høyere, sier Rømmerud om tilsynets nye funn.

– Du mener rapporten rett og slett viser at dere er flinke forhandlere?

– Poenget er at vi forhandler reelt med leverandørene, og målet er å gi forbrukerne best mulig pris. Hadde ikke vi gjort dette, hadde prisene vært langt høyere. At dette gir forskjeller i innkjøpsbetingelsene, er ikke unaturlig.

Han avviser at deres innkjøpspriser har vært langt bedre enn konkurrentenes i alle de tre årene, og bemerker at innkjøpsulikhetene fra åtte leverandører har blitt redusert i perioden.

Konkurransetilsynet rapport viser imidlertid at innkjøpsforskjellene hos syv andre leverandører har økt. Samlet sett har forskjellene vært «relativt stabile over tid», ifølge tilsynet.

Rema: Vil bruke funnene i forhandlinger

Norgesgruppen mener imidlertid at rapporten uansett ikke fungerer som noen fasit:

– For å få et reelt bilde, må man heller ikke bare se på et lite knippe leverandører, men et stort antall, sier Rømmerud.

– Sier du at Konkurransetilsynets undersøkelser er mangelfulle?

– Det har jeg ikke grunnlag for å si, men den gir altså ikke et fullstendig bilde av ulikhetene i innkjøpspriser.

Rema-topp Trond Bentestuen sier han ikke er rystet over funnene, men at dagens fremleggelse bekrefter deres antagelser.

– Vi tar selvsagt med oss funnene inn i forhandlingene med leverandørene. Det er etter vårt syn heller ikke i leverandørenes langsiktige interesse å gi for store fordeler til én aktør, på bekostning av de to andre, sier Bentestuen.

Coop: Urettferdige betingelser

Coop mener noe må gjøres:

– Hadde vi hatt rettferdige betingelser hadde prisene i Norge vært mye lavere. Det kan vi garantere, og det kan du se på marginen, sier Friis.

Han sier Coop nå merker på leverandørene at noen av dem forsøker å utjevne forskjellene, men ikke alle.

– Vi merker at nå som høstjakten er i gang, så er det i alle fall noen som viser indikasjoner på at de ønsker å utjevne forskjellene. Mens andre igjen fortsatt er på den linjen de har hatt.

Norgesgruppens Kiwi alene var Norges største kjede for første gang i september, fremholder Friis.

