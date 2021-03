Utenlandske arbeidere kommer ikke inn i Norge: – Norske ansatte vil bli permittert

Problemer med å få utenlandske arbeidere inn i Norge, gjør at norske verft varsler at det kommer permitteringer av norske ansatte.

ADVARER: Konserndirektør Sturla Magnus i Akers Solutions sier 700 norsk verftsansatte i selskapet risikerer permitteringer fordi utenlandske arbeidere ikke får komme inn i Norge. Vis mer byoutline Aker Solutions

Publisert:

Torsdag ble 3000 ansatte ved de fire verftene til Aker Solutions varslet om at det kan komme omfattende permitteringer etter påske.

Årsaken er spesiell: Grense-stengningen gjør det vanskelig å få inn utenlandske arbeidere. Det vil ramme de norske arbeiderne.

– Det er arbeidere med spesiell kompetanse, men som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene om hvem som får komme inn i Norge når grensene er stengt, sier direktør Sturla Magnus i Akers Solutions.

– Produksjonen vil raskt stanse opp

Han sier det er litt vanskelig å forstå, men at det dreier seg om folk med kompetanse som det finnes for få av i det norske markedet.

– Når de ikke kommer tilbake til Norge etter påske, så vil produksjonen ved verftene raskt stanse opp utover våren.

– Som gjør at norske arbeidere blir permittert?

– Ja, vi har i dag informert de ansatte på verftene om at vi dessverre kan havne i en slik situasjon etter påske.

– Hvor mange kan bli permittert?

– Vi anslår at 700 vil kunne bli rammet i løpet av våren.

Verftene som rammes er verftene til Aker Solutions på Stord, i Verdal, Egersund og Sandnessjøen.

1000 innleide fra utlandet

Magnus sier at det er 3000 norske ansatte ved de fire verftene, 500 norske innleide og 1000 utenlandske innleide, samlet 4500.

– Reiser alle de utenlandske hjem til påske?

– De innleide begynte å reise hjem allerede da grensene ble mer stengt i slutten av januar. De siste vil ha reist til påske. Det skyldes at vi - innenfor de reglene som finnes - i vinter har nådd grensene for hvor mye de kan jobbe.

Han sier de i hovedsak kommer fra Polen, men også endel andre land i Europa.

FIRE VERFT RAMMES: Verftene på Stord, i Verdal, Egersund og Sandnessjøen rammes. Bildet er fra verftet på Stord hvor sveiser Steven Kollie jobbar med automatisert sveising i en av fabrikkhallene. Vis mer byoutline Aker Solutions

NHO-foreningen Norsk Industri sier utfordringene gjelder bare Aker, men en rekke verft og selskaper som leverer til verftene.

– Vi levert onsdag en rapport til regjeringen hvor vi slår alarm om konsekvensene av fortsatt stengte grenser etter 7. april. Verftene får ikke tilgang til helt nødvendig utenlandsk arbeidskraft, som gjør at flere prosjekter stanser opp. Konsekvensen er at verftene må permittere over tusen norske arbeidere, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– Tenk om du bygger et hus

Han forklarer «proppen» slik:

– Dette er vanskelig, men tenk om du bygger et hus. Da vet alle at det går i etapper og at hvis elektrikeren ikke er der for å gjøre avtalt jobb, så stanser raskt også andre arbeider opp, inkludert rørleggere, snekkere. Det er kvalifisert arbeidskraft som verftene trenger, som ikke kommer inn i Norge, som gjør at norske arbeidere ikke får gjort jobben sin, sier han.

Ber om dispensasjon

I rapporten fremkommer det at et stopp på verftene vil få store konsekvenser.

«Hvis grensene fortsatt er stengt etter noen uker etter 7. april, planlegges et firesifret antall nordmenn permittert i verftene. Dette vil raskt forrykke seg nedover i den store norske verdikjeden av underleverandører. Flere bedrifter vil måtte stoppe sin produksjon».

– Hva må gjøres?

– Verftene må få dispensasjon fra stengte grenser. Selvfølgelig i tråd med strenge regler for testing, tidsbegrenset karantene på karantene hotell eller karantene-opphold på bedriften som er forhåndsgodkjent av staten, sier Lier-Hansen.

Her kan du lese om hvem som kan få slippe inn i Norge:

Disse kan få slippe inn Her er sentrale formuleringer i den nye innreiseordningen for strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere. Ordningen gjelder for: – Strengt nødvendig teknisk personell – Driftskritiske vedlikeholdsarbeidere på landanleggene i petroleumsproduksjonen. Søknadsordningen omfatter utlendinger som enten: har teknisk kompetanse, og skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, og arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet eller: 2. skal utføre driftskritisk vedlikeholdsarbeid på landanlegg som er nødvendig for å unngå stans i petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel.

Det er et vilkår for innvilgelse av søknad at utlendingen har et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker, at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet. Unntaket fra innreiserestriksjonene praktiseres strengt, og begrenses til et minimum ut fra det som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Vis mer vg-expand-down

Han sier det betyr en ordning hvor de innleide er isolert fra det norske samfunnet inntil de etter tre tester er dokumentert friske.

BER OM LOV: Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen sier at statens regler må være strenge, men at verft som følger dem, må få lov å hente arbeidere i utlandet. Vis mer byoutline Frode Hansen

– Statens regler må være strenge, og en ordning vil kun kunne tas i bruk av de verft som kan dokumentere,gjennom forhåndsgodkjennelse, at de kan gjennomføre innleie på en sikker måte rent smittevernfaglig.

– Verftsarbeidere har tatt med seg smitte til Norge tidligere?

– Ja, noen få tilfeller, men nå har de bygget opp rutiner og erfaringer, som skal gjøre det veldig sikkert.

– Henter arbeiderne i egne fly

Magnus i Aker Solution sier de kan vise til at de gjennom strenge prosedyrer ennå ikke har hatt ett tilfelle av smittespredning fra utenlandske arbeidere.

– Dette viser at det er mulig å kombinere innreise med strenge rutiner, men vi vet vi må bevise dette hver dag.

FARE FOR PERMITTERINGER: Akers Solutions verft på Stord er ett av verftene som kan bli rammet av permitteringer etter påske. Vis mer byoutline Aker Solutions

Han sier de ikke bruker rutefly.

– Vi henter de utenlandske arbeiderne i charterfly og flyr dem til nærmeste flyplass der de skal jobbe.

– Før de går ombord må de fremvise tester som viser at de er smittefrie. Vi henter dem i egne busser på flyplassen og kjører de til vårt testsenter, hvor de testes og sitter i karantene i syv til ti dager.

Han sier de har brukt 350 millioner kroner på sitt testregime det siste året.

– Det er en kostnad vi har tatt. Selskapet har i samme periode vi fått 16 millioner kroner i coronastøtte.

Hjertesukk

Magnus kommer med et hjertesukk.

– Vi har hvert år i flere tiår gått ut til skolene for å presentere spennende jobbmuligheter for unge som vil velge karriere i industrien. Likevel trenger vi enda flere som velger yrkesfag.

– Svært krevende situasjon

Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) i Næringsdepartementet sier det er vanskelige vurderinger i en tid med rekordhøy smitte i Norge.

– Det er en svært krevende situasjon for bedrifter, ansatte og enkeltpersoner som blir rammet av tiltakene og de strenge innreiserestriksjonene, men vi står nå i en smittesituasjon som krever at vi begrenser antallet som reiser inn i Norge.

SIER DET ER VANSKELIG: Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) i Næringsdepartementet sier de vil vurdere å gjøre unntak. Vis mer byoutline Fredrik Hagen / NTB

Hun lukker imidlertid ikke døren og sier at mulige endringer i tiltakene og i unntaksordningen blir vurdert fortløpende.

– Vi gjør disse vurderingene basert på en rekke forhold, blant annet effekten av tiltak mot importsmitte og hvilke funksjoner som vurderes som mest kritiske å opprettholde, sier hun.