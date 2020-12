Slik skal Norwegian reddes: De viktige datoene og hva som skjer fremover

Generalforsamlingen torsdag i denne uken blir bare et av mange finansielle hindre som Norwegian må klare å passere de neste ukene. Her er de viktigste hindrene og datoene de kommer på.

Da Norwegian gjennomførte sin store refinansiering i vår, fikk aksjonærene det siste ordet på en generalforsamling 4. mai.

Nå starter Norwegian sin risikable finansielle rundreise i motsatt ende. Aksjonærene er først ut.

Her får du oversikten over de aller viktigste datoene fremover for både aksjonærer og kreditorer. Hva Norwegian må ha på plass innen disse tidsfristene går ut.