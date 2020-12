Taxisjåfører kjører Uber på si: – Det bør ikke være lov, det er urettferdig

Flere taxisentraler har sett seg nødt til å eksplisitt forby sjåfører å kjøre Uber med drosje.

Taxisjåfør Bilal Ahmed Naz mener det er en uting at taxisjåfører kjører for både et taxiselskap og Uber. Vis mer byoutline Nora Rydne

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Etter at nye taxireguleringer trådte i kraft i november 2020, er delingsøkonomi-aktøren Uber tilbake på det norske markedet.

I en tid med langt mindre trafikk for taxinæringen, har flere drosjesjåfører begynt å kjøre for Uber, i tillegg til å være tilknyttet en taxisentral. Bestiller du en Uber nå, kan det derfor fort skje at bilen du får har taxilampe på taket.

Både Norgestaxi og Oslo Taxi, to av de største aktørene i Norge, har sett seg nødt til å varsle ansatte om at dette ikke er tillatt hos dem.

– Det bør ikke være lov, det er urettferdig. Du kan ikke jobbe for to firmaer, sier taxisjåfør Bilal Ahmed Naz, som kjører for Oslo Taxi.

Han påpeker at det blir som å være fotballsupporter, men heie på alle lag. Naz reagerer både på at taxisjåfører hjelper konkurrenten, og at taxiene som gjør det får en fordel.

– Jobber du for Uber, får du ikke stå på holdeplass – da må du ha taxilampe. Taxiene som kjører for begge, kan både ta turer fra holdeplass og appen, sier Naz.

– De sulter i hjel

Han forteller at det gjerne er de mindre selskapene som har tillat sjåførene sine å kjøre for Uber. Selv ville han ikke kjørt Uber i tillegg dersom det var tillatt heller – fordi det ikke betaler godt nok.

Bytaxi, som opererer i Oslo og omegn, er et av de mindre selskapene som tillater sjåførene sine å kjøre for Uber. Sjåfør Ehsan Mehmood har kjørt drosje i 15 år, og vil ikke kjøre for Uber.

Les på E24+ Uber er tilbake: Dette bør du vite

– Det er sant at vi har lov, men det er ikke lønnsomt. Uber tar 25 prosent av det man tjener, sier Mehmood.

Han forstår at enkelte taxisjåfører likevel velger å gjøre det, men tror det dreier seg om sjåfører som ikke har nok turer, eller er ferske og ikke har regnet ut hvor mye de tjener på det.

– De sulter i hjel, så hva skal de gjøre? De betaler mye for å ha bilen, så de må jobbe. Men de tjener ikke så mye på det, sier Mehmood.

– Beklagelig

Daglig leder Gunnar Frogner Dahl i Oslo Taxi er kjent med at enkelte taxiselskaper tillater sjåførene sine å kjøre for Uber.

– Vi synes jo at det er beklagelig at andre tillater det, sier Dahl.

For dem er det uaktuelt å tillate sine tilknyttede taxieiere og sjåfører å kjøre for delingsøkonomiaktøren. Dahl forteller at tilbakemeldingene fra de tilknyttede sjåførene er gode på denne avgjørelsen.

Daglig leder Gunnar Frogner Dahl i Oslo Taxi mener det er beklagelig at enkelte taxiselskap tillater Uber-kjøring. Vis mer byoutline Oslo Taxi

– For oss er det et verdivalg. Vi vil beskytte vår egen merkevare, og ønsker ikke å assosieres med forretningsmodellen Uber bruker. Og vi mener vi har best kontroll på at all omsetning ved at den registreres gjennom oss, sier Dahl.

Oslo Taxi er ikke kjent med at noen av deres sjåfører har kjørt for Uber. Dersom det blir avdekket, vil de miste tilknytningen til Oslo Taxi umiddelbart, forteller Dahl.

– Er det mulig å avdekke om noen kjører for Uber i deres drosjer?

– Ja. Men det er klart vi er hovedsakelig avhengige av konkrete tips eller klager for å gå inn i saker, sier Dahl.

Les også Uber varsler retur - taxinæringen vil utsette: Omkamp om omstridt frislipp

Konsernsjef Dag Kibsgaard-Petersen i Cabonline Group, som eier Norgestaxi, forstår at taxisjåfører kan bli fristet til å også ta oppdrag for Uber. Men også for dem er det uaktuelt å tillate dette for sjåfører som er tilknyttet dem.

– Vi har egne merkevarer og de må være lojale til dem, sier Hvilen,

Han understreker at for dem skal det spesielt på dagtid være nok jobb for sjåførene tross coronakrisen, ettersom selskapet har kontraktskjøring som pasienttransport, tilrettelagt transport og skolekjøring å lene seg på. Også Oslo Taxi har slike kontrakter.

Mener nekt er umulig

Blant sentralene som har tillat Uber-kjøring i taxi er Bytaxi, som i hovedsak opererer i gate- og holdeplassmarkedet i Oslo.

Eier og daglig leder Jarle Kanaris mener de største selskapene sitter på sin høye, moralske hest når de kritiserer denne avgjørelsen. Det betyr ikke at han på noen måte er begeistret for Uber.

– Men jeg kan ikke kreve at tilknyttede løyvehavere som ikke tjener penger i et nedsmeltet gate- og holdeplassmarked under en pandemi, heller ikke får tjene penger på Uber-turer, sier Kanaris.

Han påpeker også at sentralen risikerer at løyvehaverne slutter dersom de ikke får mulighet til å hente kjøreoppdrag.

Jarle Kanaris er eier og daglig leder i Bytaxi. Vis mer byoutline Privat

– Det vi har gjort er å tilrettelegge for at løyvehavern kan registrere all omsetning i taksameter slik reglene krever, og for at korrekte skatter og avgifter blir innberettet. Om vi ikke gjorde det ville vil legge opp til skattejuks. Samtidig får vi samlet data på hvordan Uber opererer, som hva løyvehaverne får betalt. Det laveste jeg har sett Uber betale er 67 kroner klokken 3 natt til søndag, etter at Uber har trukket sine 25 prosent. Det er en tur som antagelig ville hatt en minstepris på 160 kroner hos Oslo Taxi, og 197 hos oss.

Les på E24+ Askeladden som ville vinne de norske byene

Kanaris påpeker at dersom man legger inn en bompengepasering, driftskostnader samt moms på den regningen, blir det svært lite igjen til sjåføren.

– Hvorfor vil sjåførene kjøre turene hvis det er så lite penger i det?

– De har ikke penger. 67 kroner er tross alt mer enn 0.

Publisert: Publisert: 13. desember 2020 21:29