Siktet for bedrag av opp mot 90 investorer

En mann som hører hjemme i Moss er pågrepet og siktet for grove bedragerier. Økokrim mistenker at mannen har bedratt nærmere 90 investorer, som skal ha betalt inn over 50 millioner kroner som skulle gå til eiendomsprosjekter.

Publisert: Oppdatert: 17. november 2020 13:27 , Publisert: 17. november 2020 12:40

«Pengene har i stor grad ikke gått til de nevnte eiendomsprosjektene», skriver Økokrim i en melding.

Eiendomsprosjektene skulle utvikles på Østlandet, ifølge Økokrim.

Mannen som er pågrepet er i slutten av 30-årene, og har tidligere vært daglig leder, styreleder og eier av et eiendomsselskap.

Mannens samboer er også siktet og det har blitt foretatt ransakinger på flere adresser.

Mange ansatte

Økokrim opplyser at siktede hadde kontorer på Aker Brygge i Oslo og mange ansatte.

– Profesjonaliteten de fremstår med fører til at investorene stoler på at pengene de låner ut er en trygg investering, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Bruk av eiendom i bedragerier har vært lukrativt i Norge, ifølge Økokrim. De viser til Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse, som anslår at investeringer i falske selskaper utgjorde 92 millioner norske kroner i 2018.

– Det er viktig at det blir allment kjent at slike bedragerier er utbredt og at folk må være forsiktig med hvor de investerer sine oppsparte midler, sier Bender.

