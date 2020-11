Spionsaken: DNV GL får kritikk av kunder

Enkelte kunder har kommet med kritiske kommentarer til at DNV GL ikke har evnet å forhindre mulige lekkasjer. Selskapet har satt i gang en omfattende intern kontroll.

FORNÆRMET: Berit Reiss-Andersen er bistandsadvokat for DNV GL. En av deres ansatte er siktet for grov avsløring av statshemmeligheter og grov korrupsjon. Selskapet har status som fornærmet i relasjon til korrupsjonssiktelsen. Vis mer byoutline Vidar Ruud

DNV GL har fått flere henvendelser fra kunder som spør om deres prosjekter er berørt, etter at en av selskapets ansatte ble siktet for spionasje og korrupsjon.

«Enkelte har kommet med kritiske kommentarer til at selskapet ikke har evnet å forhindre mulige lekkasjer», står det i en kjennelse fra Oslo tingrett.

Nå har selskapet hyret Berit Reiss-Andersen som bistandsadvokat og satt i gang en omfattende intern kontroll.

DNV GL sier det ikke er snakk om en gransking. Men de skal gå gjennom selskapets sikkerhetssystemer og hvordan opplysninger i ulike sensitive prosjekter har vært formidlet.

DNV GL Tidligere Det Norske Veritas.

Et verdensomspennende rådgivingsselskap som arbeider med verifikasjon, revisjon og risikostyring.

Har hovedkontor på Høvik.

Selskapets historie går tilbake til 1864.

Har virksomhet innen maritim næring, olje og gass, fornybar energi, sertifisering og digitale løsninger. Vis mer vg-expand-down

– Urolige og redde

Reiss-Andersen ønsker ikke å kommentere saken. Pressetalsmann Per Wiggo Richardsen svarer på vegne av DNV GL.

– Hvorfor har kundene kommet med kritiske kommentarer?

Pressetalsmann Per Wiggo Richardsen i DNV GL. Vis mer byoutline DNV GL.

– Det var en meget omfattende mediedekning av dette i august som kan ha skapt et samlet inntrykk av saken som ikke stemmer med saken slik vi kjenner den nå, men vi forstår godt at kunder ble urolige og redde for at viktig informasjon kunne ha kommet på avveie, skriver Richardsen i en e-post til E24.

Richardsen sier at de derfor har hatt en aktiv direkte dialog med sine kunder om denne saken.

– Hva har de sagt?

– Det er ikke noe vi kan gå nærmere inn på. Kommunikasjonen mellom DNV GL og kundene våre er konfidensiell.

Kundene vil ikke kommentere

Siktede jobbet i forretningsområdet olje og gass, med 3D-printing og materialteknologi.

Mannen hadde gjennom sitt arbeid tilgang til sensitiv informasjon som anses hemmelig. Han hadde utstrakt kundekontakt i de prosjektene han har vært involvert i, da han var leder for et prosjekt innen 3D-printing.

Equinors talsperson Fredrik Jebsen Bråten. Vis mer byoutline Equinor.

Fra før er det kjent at DNV GL har vært i kontakt med 50 kunder som kan være berørt av saken, deriblant Equinor og Kongsberg Gruppen.

– Dette er en pågående sak som behandles av rettsvesenet og det er ikke naturlig for oss å kommentere den, skriver Equinors talsperson Fredrik Jebsen Bråten i en e-post til E24.

Kongsberg Gruppen gjentar tidligere uttalelser, der de bekrefter at spionsiktede har deltatt i et fåtall industriprosjekter knyttet til Kongsberg Maritime på Sunnmøre.

Pågrepet på restaurant

Det var den 15. august i år at en norsk statsborger ble pågrepet på en restaurant i Oslo, siktet for grov avsløring av statshemmeligheter.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener mannen var i et møte med en russisk etterretningsoffiser.

Under kan du se video av den spionsiktede mannen på restaurant med russeren.

Siden har mannen sittet varetektsfengslet.

Det er foreløpig uklart hvor hardt DNV GL vil bli rammet økonomisk av siktedes handlinger, men ifølge kjennelsen risikerer selskapet et «omfattende» tap.

Nektes innsyn

Etter at mannen ble pågrepet har siktelsen blitt utvidet, og vedkommende er nå også siktet for grov korrupsjon. DNV GL har status som fornærmet i denne delen av siktelsen, og kan i utgangspunktet kreve innsyn i sakens dokumenter.

Selskapet møtte nylig PST i Oslo tingrett, men tingretten nektet dem innsyn i tre av dokumentene. PST fikk medhold i at det på nåværende tidspunkt ville ha skadet etterforskningen.

«For de tre dokumentene som er unntatt fra innsyn gjelder at de inneholder opplysninger om selskaper som kan ha vært tema i møte med den russiske etterretningsoffiseren», står det i kjennelsen.

Politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST har ikke besvart E24s henvendelser.

