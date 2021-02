Millionsmell for Kristian Valen

Kristian Valens Deepwater Records har ikke tapt mer siden 2007. Valen forklarer nedgangen med en planlagt «dvale».

MINUS: 2019 er det siste året med regnskapstall fra Valens Deepwater Records & Entertainment AS. Her er han avbildet med kjæresten Karen Ånensen på Gullruten som ble avholdt på vanlig vis i Bergen det året. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Deepwater Records & Entertainment AS fikk lavere inntekter og endte med underskudd i 2019. Det viser de nyeste tallene fra selskapet, der Kristian Valen er eneste eier.

Årsresultatet før skatt ble 2,3 millioner kroner i minus, mot nesten 1,5 millioner i pluss året før. Det er det svakeste resultatet siden 2007.

46-åringen forteller at han har tatt seg to «sabbatsår» siden 2018.

– For å skrive nytt show etter nesten fire år på veien med det samme showet, slappe av og forberede flytting til utlandet, skriver han i en e-post.

Selskapet dro inn 1,7 millioner kroner mindre enn i 2018. Omsetningen for 2019 ble på 4,7 millioner, mot 6,4 millioner året før.

Hvordan det ser ut i 2020 er ikke klart ennå – året det som kjent ble full stans for mange kultur- og underholdningsaktører.

Les også Inntektsbrems for Kristian Valen

Lavere lønn og null utbytte

Kristian Valen tok ut mindre lønn i 2019 – nesten 1,13 million kroner det året, mot i underkant av 1,3 millioner i 2018.

Han tok heller ikke ut utbytte i 2019, etter at han samlet sett tok ut 10,5 millioner kroner for de fire foregående årene.

Egenkapitalen har krympet fra over 9 millioner til 6,3 millioner. I 2014 var egenkapitalen på nærmere 19 millioner kroner.

Les også Tre millioner rett i foret til Norges fremste rapduo

– Har ligget i dvale

Kristian Valen utdyper følgende om regnskapet for 2019:

– Det du refererer til er mitt norske selskap Deepwater og min lønn i Norge, og ikke noe fra selskap i utlandet. Dette høres ut til å være i tråd med planen i Norge. Jeg er happy så lenge revisor sier «dette går ifølge planen» i både USA og Norge.

Valen har nemlig forberedt flytting ut av fedrelandet, til Spania. I tillegg har han drevet et underholdningsselskap i USA som ble opprettet av artistens internasjonale agent.

– Norske Deepwater har ligget cirka to år i «dvale» fordi jeg har vært i en planlagt kreativ periode med skriving. Så snart covid er over kan vi sette det ut i livet i Norge, og ikke bare i utlandet.

«Dvalen» har artisten brukt til å lade opp batteriene privat – og profesjonelt.

Pandemirammet uten støtte

Når det gjelder 2020 er Valen klar på at også den norske bedriften hans ble bråstoppet av coronapandemien.

– Her kom jo òg covid inn akkurat etter kun tre show, og min virksomhet i Norge faller visst mellom to stoler når det gjelder støtte. Så selv om det var solgt ut show ut året, gjorde covid sitt til at vi ikke fikk gjort mer, forteller Valen.

– Men sånn er livet og jeg føler meg bare utrolig heldig som hadde planlagt et «rolig år», kontra andre i bransjen som kanskje hadde jobbet og satset stort på en ny produksjon da covid stengte alt ned. Det er de jeg tenker mest på.

Les også Statlig støtte kan bidra til overskudd for konsertarrangøren Live Nation: – Vi har ingen reell drift