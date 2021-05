Brukte båter selges til samme pris som nye: – Uheldig

Forhandlere melder om et brennhett båtmarked før sommersesongen. Salget har økt kraftig av både mindre og større båter.

Etter flere år med nedgang er prisene for bruktbåt på vei opp. Vis mer byoutline Bøe, Torstein / NTB scanpix

Da pandemien traff Norge i fjor vår, var det mange som så sitt snitt til å skaffe seg en båt.

Det preger også årets marked. Salget inn mot årets sommer har skutt i været.

– Båtmarkedet 2021 er, om mulig, enda hetere enn det var i fjor, sier Magnus Frøshaug Ryhjell til Aftenposten/E24.

Ryhjell er daglig leder i Norboat, båtbransjeforbundet i Norge. Han representerer båtforhandlerne her til lands og kan melde om en travel vår for dem.

– En del begynner å gå tomme for varer. Pandemien bidrar selvsagt noe til nybåtsalget, men vel så viktig er det at prisene på nyere brukte båter har gått opp, forklarer han.

Den siste rapporten fra Norboat viser at salget for mindre fritidsbåter har økt med 30 prosent.

For større båter har salget økt med 12 prosent, viser en rapport Norboat har fått fra skipsregisteret.

Magnus Frøshaug Ryhjell forteller om et travel båtmarked inn mot sommeren. Vis mer byoutline Kristian Gjellestad, VB Media»

Like dyrt

Aftenposten/E24 har gjort flere søk i annonsemarkedet. Det viser at prisene på flere bruktbåter selges like dyrt som en helt ny båt fra forhandler.

– I en del tilfeller ser man at nyere brukte båter på Finn.no er priset høyere eller tilsvarende som en helt ny tilsvarende båt, sier Ryhjell.

Han tror prisveksten på bruktbåter skyldes mediedekning og fjorårets sommer.

– Det er en kombinasjon av at det ble godt dokumentert at bruktbåtene ble revet bort i hele fjor og at det nå begynner å bli utsolgt for nye båter, forklarer han.

Siden både forhandler og bruktannonsene er samlet på ett sted, bidrar det til at bruktselgerne kan prise opp båten.

– Når vi har en plattform som Finn.no, med så godt som alle brukte og de fleste nye båter på ett sted, er det enkelt å få oversikt over markedet. Årets marked begynte med at en del la ut båtene sine til en høy pris og så kommer nestemann og legger ut sin enda litt høyere og nestemann over der, forteller Ryhjell videre.

– Uheldig

Stig Hvide Smith er generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund. Han kan fortelle om en økning på anslagsvis 15 prosent nye båteiere i år.

Han er ikke like positiv til prisveksten på bruktbåter.

– Det er uheldig at prisene er slik. Det er klart det er unormalt at en brukt koster det samme som en ny. Det viser at det ikke er nok båter i markedet, sier Smith til Aftenposten/E24.

Han skulle helst sett et stabilt marked.

– Hvordan dette vil utvikle seg, det vet vi ikke. Noen snakker om en koronaeffekt. Hvis det stemmer, så må man regne med at det vil komme et fall i verdi når verden er normal igjen, sier han.

12 års ventetid

Interessen for båtlivet eksploderte i fjor etter at koronapandemien sørget for norgesferie både til lands og til sjøs. I Oslo har køen for båtplass doblet seg.

Oslo-området var allerede før koronaen slo til et sted der det var vanskelig å få båtplass. Ventetiden blant byens forskjellige båtforeninger for å få plass lå på rundt seks år.

Etter pandemien ble presset økt ytterligere, og nå er det opp mot tolv års ventetid, skrev VG tidligere i vår.

Formann i Frognerkilens Båtforening, Trond Ramstad, sier at etterspørselen etter båtplasser har økt de siste årene uten at antall tilgjengelige plasser har økt.

– Nå er det omtrent ti til tolv års ventetid for båtplass blant nye medlemmer, sier han.

Det samme gjelder for andre foreninger i Oslo. Også i Asker og Bærum har etterspørselen økt kraftig.

De fleste båtforeningene i hovedstadsområdet har gjerne flere hundre personer på venteliste for å få tildelt båtplass.

