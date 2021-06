McDonald’s slo salgsrekorden midt i pandemien: – Det var knallhardt

Etter at coronaviruset traff McDonald’s for fullt i 2020 måtte sjefen vurdere å stenge hele virksomheten. Til tross for at årsresultatet stupte, viser ferske tall at fastfood-kjeden slo nok en salgsrekord i fjor.

PREGET: Børre Kleivan, administrerende direktør i McDonald’s Norge, registrerer god omsetning takket være hamburgersultne nordmenn i fjor. Vis mer byoutline Sindre Hopland / E24

Publisert: Publisert: I dag 18:17

I løpet av fjoråret dro fastfood-kjeden inn 2,3 milliarder.

59 av kjedens 75 restauranter er drevet av franchisetagere. Disse sto for 1,69 milliarder kroner av dette, viser årsregnskapet.

Til sammenligning sto franchisetagerne for 1,68 av 2,22 milliarder kroner året før.

Det er særlig «Drive Thru»-konseptet som har bidratt til rekorden, viser regnskapet.

– Vi er ydmyke for at vi har klart å holde omsetningen oppe, det var en veldig usikker begynnelse på dette, sier Børre Kleivan om starten på det pandemipregede fjoråret.

Han er administrerende direktør i McDonald’s Norge, og er ansvarlig for selskapet Food Folk som eier de 75 restaurantene i Norge.

I 2018 var det første gang selskapet og franchisetagere solgte for mer enn 2 milliarder kroner, da endte salget på 2,02 milliarder kroner. I 2019 fortsatte veksten i samme tempo og endte på 2,22 milliarder kroner, en økning på 199 millioner fra året før.

Nå er altså denne rekorden slått – til tross for pandemien.

Solgte 31 millioner hamburgere

Men det var ingen enkel start på fjoråret, forteller toppsjefen. Salget ble lavere enn budsjettert, til tross for rekorden, blant annet som følge av nyåpninger.

– Det var knallhardt, men vi bestemte oss tidlig for å ta grep for å holde så mange restauranter og medarbeidere i gang som mulig.

Et av disse grepene er lettelser i franchiseavgiften, noe som sikret at flere restauranter og franchisetagere kunne holde åpent – og sikre bemanning for å etterleve coronarestriksjonene.

Og det er ingenting som tilsier at nordmenn har spist mindre fastfood under pandemien. I løpet av fjoråret solgte kjeden 31 millioner hamburgere. Det er det samme nivået som året før.

Mcdonald’s-sjef Børre Kleivan i samtale med skiftleder Julianne Aguinaldo ved restauranten i Storgata i Oslo hvor hovedkontoret ligger vegg i vegg. Vis mer byoutline Sindre Hopland / E24

Søkte ikke støtte fra regjeringen

Etter at tredje coronabølge traff i starten av 2021 var det «tungt», ifølge Kleivan, men Food Folk AS valgte hverken i 2020 eller 2021 likevel å ikke søke om støtte fra regjeringen.

– Det var en utfordring vi kanskje ikke hadde ventet, men vi har klart oss bra, selv om konsernresultatet endte noe lavere i fjor i forhold til 2019.

Fjorårets årsresultat endte på 77,6 millioner kroner, ifølge årsregnskapet.

Det er 15,1 millioner lavere enn i 2019, da resultatet endte på 92,7 millioner kroner.

Les også Restauranter lager egen forening – mener ingen taler deres sak

– Driveren for oss har vært å holde folk i arbeid. Våre nesten 3.500 medarbeidere har beholdt jobbene og inntektene så langt det var mulig, selv om det ble en del permitteringer i starten av pandemien. Men da sommeren kom var alle tilbake i jobb, og da begynte vi å ansette flere også.

McDonald’s åpnet tre nye restauranter i løpet av fjoråret, opplyser Kleivan – og satser nå videre.

– Vi fortsetter som før og skal etablere restauranter der vi finner det lønnsomt på lang sikt, og nå er vi midt i en periode hvor vi ansetter mange nye unge mennesker igjen. Det viktigste er å sikre stabile og trygge arbeidsplasser, det kan jo komme nye smittebølger, avslutter han.

Kleivan opplyser at selskapet vil ansette 600 nye medarbeidere for sommeren og resten av året, som ikke er langt unna normalen.