Tidligere Viking-ledere blir tech-gründere: Selskapet prises til 28 millioner

Eirik W. Henningsen og Stian Røisland styrte Viking sammen. Nå er duoen gjenforent i Solv Spire AS. Etter bare ni måneder er selskapet priset til 28 millioner kroner.

Eirik W. Henningsen og Stian Røisland jobber nå sammen i selskapet Solv Spire AS. Vis mer byoutline Stephan Wetaas

For ganske nøyaktig ett år siden hoppet Stian Røisland av karrieren som direktør i Altibox for å bli tech-gründer i Solv Spire AS, mens Eirik W. Henningsen kom inn på laget i fjor høst.

På den tiden har de to tidligere Viking-lederne rukket å gjennomføre en emisjon på 4,5 millioner kroner for å finansiere neste fase. Emisjonen ble lukket med en overtegning på rundt 6 millioner kroner - og selskapet er nå verdsatt til rundt 28 millioner kroner.

Digitalt fordelsprogram

– Vi hadde fått innspill på verdivurdering fra to uavhengige selskaper, men var spent før emisjonen på om vi traff på konsept og pris. Vi kunne ikke drømt om å få bedre svar. Interessen fra investorene – og overtegning på 6 millioner kroner – betyr at folk mener vi løser problemer som er verdt å løse. Det er vi glade for, sier Stian Røisland til Aftenbladet/E24.

Og fortsetter:

– Korona utløste noe i meg. Det var full stopp i organisasjonslivet til ungene og meg, hele fritiden vår. Alle jeg snakket med innen lag og foreninger, var bekymret for framtiden. Jeg ønsker å hjelpe frivillige organisasjoner. Ressurspersonene som driver dem, er kronisk overforbrukt, mens organisasjonene er kronisk underfinansiert. Her har vi noe spennende på gang som kan hjelpe mange – og være kommersielt interessant.

Det han snakker om, er det digitale fordelsprogrammet Spire. Kort fortalt velger du hvilken sak du ønsker å støtte, for eksempel en idrettsklubb eller en organisasjon. Når du handler hos butikker og selskaper som har inngått avtale med Spire, får du noe rabatt, din hjertesak får støtte – og butikken får salg.

– Vi er utrolig fornøyde og ydmyke over mottakelsen vi har fått. Organisasjonene står med åpne armer, det samme gjør næringslivet, sier Røisland.

Viking først ut

Løsningen er utviklet av det lokale IT-selskapet Solv, som er største aksjonær i Spire. Viking er første organisasjon ut – og pengene går til utvikling av nye mørkeblå talenter.

– Det var en utrolig stor dag da vi kunne overføre 64.000 kroner til Viking for Blåfan-medlemskapene som er kjøpt, sier Eirik W. Henningsen, arbeidende styreleder i Spire – og tidligere daglig leder i

Viking Fotball.

Denne uken er appen lansert for 4000 Viking-fans, som enten har kjøpt Blåfan eller sesongkort. Det gleder Erik Nevland, leder i Viking FK.

– Dette heier vi på. Blåfan har et stort potensial – og det er jo tøft at vi har fått overført 64.000 kroner før appen er i bruk. Nå gleder vi oss til at Blåfan er live, sier Nevland.

Støtte fra innovasjon Norge

NMS (Norsk Misjonsselskap) er neste organisasjon ut på løsningen. Deretter står Kreftomsorg Rogaland, Forus og Gausel Idrettslag og Hjerte for Sandnes for tur.

Innovasjon Norge har støttet utviklingen med 2,4 millioner kroner, i tillegg til å garantere for lån.